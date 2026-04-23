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Sobrinha de Claudia Raia que abandonou carreira de atriz se casa em cerimônia na Espanha

Ex-atriz mirim que brilhou em ‘Vira-lata’ ressurge aos 39 anos em registros raros ao lado da tia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:51

Kananda Raia, sobrinha de Claúdia Raia e ex-atriz mirim, se casa na Espanha
Kananda Raia, sobrinha de Claúdia Raia e ex-atriz mirim, se casa na Espanha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Se você acompanhou as novelas dos anos 90, com certeza se lembra da menina que interpretava a filha de Andréa Beltrão em 'Vira-lata'. Hoje, Kananda Raia, sobrinha de Claudia Raia, trocou os sets de gravação pela Espanha para dizer o aguardado 'sim'.

Aos 39 anos e longe dos holofotes da atuação há décadas, Kananda subiu ao altar com o espanhol Albert Carreras. A cerimônia aconteceu em uma fazenda charmosa na cidade de Figueres. E claro, a própria Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar os bastidores e a emoção do casório.

Kananda Raia abandonou carreira de atriz

Kananda Raia com os tios e os primos em seu casamento na Espanha por Reprodução/Redes sociais
Kananda Raia nos tempos de atriz mirim e com os tios em seu casamento por Reprodução/Redes sociais
KANANDA RAIA E ALESSANDRA AGUIAR EM CENA DA NOVELA VIRA-LATA por Divulgação/TV Globo
Kananda Raia com o pai em seu casamento na Espanha por Reprodução/Redes sociais
Kananda Raia tem hoje 39 anos por Reprodução/Redes sociais
Kananda Raia, sobrinha de Claúdia Raia e ex-atriz mirim, se casa na Espanha por Reprodução/Redes sociais
Kananda Raia com o marido, o espanhol Albert, e a filha Giovana por Reprodução/Redes sociais
Kananda Raia com a filha Giovana e o ex-marido Felipe Perrone por Reprodução/Redes sociais
KANANDA RAIA, MURILO BENÍCIO, ALESSANDRA AGUIAR E BETTY LAGO EM CENA DA NOVELA VIRA-LATA por Divulgação/Camilla Maia
Kananda Raia em uma foto de 2000 por Divulgação/Ricardo Gomes
Kananda Raia com a tia, a atriz Claudia Raia por Divulgação/Antonio Kampffe
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Kananda Raia com os tios e os primos em seu casamento na Espanha por Reprodução/Redes sociais

O mais curioso é que, enquanto Kananda celebrava sua nova fase na Europa, justamente na semana do casamento, a novela 'Vira-lata' (1996) estreou no catálogo do Globoplay. Para quem não lembra, essa foi a trama de maior sucesso da ex-atriz, onde ela viveu a pequena Juliana.

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Filha da coreógrafa Olenka Raia, Kananda decidiu seguir caminhos diferentes após atuar também em 'O amor está no ar' (1997). Ela se formou, mergulhou no mundo do marketing e da produção, e hoje divide sua rotina entre o Brasil e as terras espanholas.

Apesar da torcida de muitos fãs, ela já deixou claro em entrevistas que a fase de atriz ficou guardada com carinho no passado e não pretende voltar aos palcos. Atualmente, seu foco é a família, ela também é mãe de uma adolescente de 15 anos, fruto de seu primeiro casamento.

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Tags:

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