LEMBRA DELA?

Sobrinha de Claudia Raia que abandonou carreira de atriz se casa em cerimônia na Espanha

Ex-atriz mirim que brilhou em ‘Vira-lata’ ressurge aos 39 anos em registros raros ao lado da tia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:51

Kananda Raia, sobrinha de Claúdia Raia e ex-atriz mirim, se casa na Espanha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Se você acompanhou as novelas dos anos 90, com certeza se lembra da menina que interpretava a filha de Andréa Beltrão em 'Vira-lata'. Hoje, Kananda Raia, sobrinha de Claudia Raia, trocou os sets de gravação pela Espanha para dizer o aguardado 'sim'.

Aos 39 anos e longe dos holofotes da atuação há décadas, Kananda subiu ao altar com o espanhol Albert Carreras. A cerimônia aconteceu em uma fazenda charmosa na cidade de Figueres. E claro, a própria Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar os bastidores e a emoção do casório.

Kananda Raia abandonou carreira de atriz 1 de 11

O mais curioso é que, enquanto Kananda celebrava sua nova fase na Europa, justamente na semana do casamento, a novela 'Vira-lata' (1996) estreou no catálogo do Globoplay. Para quem não lembra, essa foi a trama de maior sucesso da ex-atriz, onde ela viveu a pequena Juliana.

Filha da coreógrafa Olenka Raia, Kananda decidiu seguir caminhos diferentes após atuar também em 'O amor está no ar' (1997). Ela se formou, mergulhou no mundo do marketing e da produção, e hoje divide sua rotina entre o Brasil e as terras espanholas.