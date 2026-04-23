Sobrinha de Claudia Raia que abandonou carreira de atriz se casa em cerimônia na Espanha

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:51
Se você acompanhou as novelas dos anos 90, com certeza se lembra da menina que interpretava a filha de Andréa Beltrão em 'Vira-lata'. Hoje, Kananda Raia, sobrinha de Claudia Raia, trocou os sets de gravação pela Espanha para dizer o aguardado 'sim'.
Aos 39 anos e longe dos holofotes da atuação há décadas, Kananda subiu ao altar com o espanhol Albert Carreras. A cerimônia aconteceu em uma fazenda charmosa na cidade de Figueres. E claro, a própria Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar os bastidores e a emoção do casório.
Kananda Raia abandonou carreira de atriz
O mais curioso é que, enquanto Kananda celebrava sua nova fase na Europa, justamente na semana do casamento, a novela 'Vira-lata' (1996) estreou no catálogo do Globoplay. Para quem não lembra, essa foi a trama de maior sucesso da ex-atriz, onde ela viveu a pequena Juliana.
Filha da coreógrafa Olenka Raia, Kananda decidiu seguir caminhos diferentes após atuar também em 'O amor está no ar' (1997). Ela se formou, mergulhou no mundo do marketing e da produção, e hoje divide sua rotina entre o Brasil e as terras espanholas.
Apesar da torcida de muitos fãs, ela já deixou claro em entrevistas que a fase de atriz ficou guardada com carinho no passado e não pretende voltar aos palcos. Atualmente, seu foco é a família, ela também é mãe de uma adolescente de 15 anos, fruto de seu primeiro casamento.