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Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Marcelo Cunha, que dirigiu para o Rei do Pop em 1993, revelou bastidores inéditos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:19

Marcelo Cunha e suas relíquias do cantor Michael Jackson Crédito: Arquivo pessoal

Já imaginou dirigir para o maior artista do planeta e, de quebra, receber um presente que pode sustentar sua família por gerações? Essa é a realidade de Marcelo Cunha, de 66 anos. Durante décadas, ele foi o motorista preferido das estrelas que passavam pelo Brasil, de Madonna a Keith Richards, mas foi a conexão com Michael Jackson, na histórica visita de 1993, que mudou seu destino para sempre.

Marcelo não guarda apenas boas lembranças daquela semana intensa. No seu 'baú de relíquias', ele mantém uma fita VHS inédita, gravada pela própria equipe do cantor durante um show na Argentina, entregue a ele pelo próprio Michael junto com um autógrafo. O valor desse 'mimo'? Nada menos que US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões).

Confira os itens de Michael Jackson guardados por motorista brasileiro

Marcelo Cunha e suas relíquias do cantor Michael Jackson por Arquivo pessoal
Michael Jackson em show no Brasil em 1993 por Ivo Gonzalez/17.10.1993
Rodrigo Teaser e a jaqueta que Michael Jackson esqueceu no Brasil em 1993 por Divulgação
Marcelo Cunha e suas relíquias do cantor Michael Jackson por Arquivo pessoal
Marcelo Cunha e suas relíquias do cantor Michael Jackson por Arquivo pessoal
Michael Jackson em visita ao Brasil em 1993 e o guarda-sol de R$ 1,5 milhão por Arquivo Infraero Guarulhos
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Marcelo Cunha e suas relíquias do cantor Michael Jackson por Arquivo pessoal

  • Briga judicial e o cofre secreto

O valor é tão surreal que até a família de Michael Jackson tentou reaver o material na justiça. No entanto, Marcelo venceu, ficou provado que foi um presente. "Se ganhei, é meu", afirma o motorista, que mantém o item trancado em um cofre de localização secreta. Embora não possa lucrar com a exibição do conteúdo (por direitos autorais), ele pode vender a fita como uma peça raríssim, e interessados não faltam.

Além da fita milionária, Marcelo guarda o famoso guarda-sol que protegeu a pele sensível de Michael ao desembarcar em Guarulhos. O objeto, que lhe foi dado pelo chefe de segurança do astro, já está sendo negociado por R$ 1,5 milhão.

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Curiosamente, Marcelo provou que seu apego não é apenas financeiro. Ele também era dono da jaqueta que Michael esqueceu em sua van, mas, em vez de leiloar após a morte do cantor em 2009, preferiu doá-la para Rodrigo Teaser, o cover brasileiro mais famoso do Rei do Pop. "Não quis ser oportunista", revela.

Entre as memórias mais divertidas, Marcelo recorda o lado humano e curioso de Michael. O astro queria conhecer as periferias brasileiras e, acredite se quiser, adorava frequentar locadoras de vídeo. Para evitar o caos dos fãs na porta do hotel, motorista e cantor montaram uma estratégia, usaram uma van de "isca" para despistar a multidão, enquanto Michael ia calmamente com Marcelo até uma locadora próxima para escolher seus filmes. O gerente fechou as portas, o Rei do Pop fez sua escolha e saiu sem que ninguém percebesse a presença da maior estrela do mundo ali.

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Tags:

Motorista Michael Jackson Relíquia Marcelo Cunha

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