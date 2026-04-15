CINEMA

Michael Jackson emociona Salvador em pré-estreia de cinebiografia marcada por famosos e homenagens

Sessão especial reuniu artistas baianos para celebrar o legado do Rei do Pop, que teve relação histórica com a capital baiana

Heider Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:19

Salvador celebrou o legado de Michael Jackson na pré-estreia de Michael Crédito: Divulgação

A chegada do filme Michael aos cinemas brasileiros ganhou clima de celebração em Salvador. Em noite marcada por nostalgia, looks especiais e muitas lembranças afetivas, famosos e personalidades baianas prestigiaram a pré-estreia da cinebiografia de Michael Jackson, longa que estreia nacionalmente no dia 23 de abril.

Dirigido por Antoine Fuqua e roteirizado por John Logan, o longa acompanha a trajetória do astro desde a infância no grupo Jackson Five até a consagração mundial na carreira solo. No papel principal, quem vive Michael adulto é Jaafar Jackson, sobrinho do cantor.

Em Salvador, a exibição teve significado especial por conta da relação histórica do artista com a cidade, eternizada no videoclipe de They Don’t Care About Us, gravado no Pelourinho e no Rio de Janeiro.

Tania Toko, atriz e diretora, relembrou o impacto de Michael Jackson na década de 80 e a paixão que o cantor despertava entre os fãs. “A minha relação com Michael acho que é a relação de todo mundo que viveu aquela geração da efervescência dele, década de 80. Minha irmã era fã doente, o quarto inteiro cheio de pôsteres. Michael é Donna Summer, é disco, é um período que realmente a gente tem que celebrar”, afirma. Sobre a passagem do artista pela Bahia, ela completou: “A passagem de Michael no Pelourinho, com aquela interação com os blocos, com os instrumentos, com o nosso povo... Salvador realmente é a cidade que Deus pisou, porque tudo de bom acontece aqui”, disse.

Hiran, um dos nomes mais promissores da música baiana contemporânea, definiu o astro como o maior entertainer da história e destacou sua influência sobre artistas negros da atualidade. “Pra mim é o maior artista que já viveu, o maior entertainer que já existiu. Ele definiu o padrão a ser seguido na cultura pop. Se não fosse pelo Michael, a gente não teria uma Beyoncé tão potente hoje em dia”, afirma. Em seguida, contou a expectativa para assistir ao longa. “Estou há meses falando sobre esse filme, sobre esse momento. Estou muito feliz que finalmente vou poder ver em primeira mão ao lado de pessoas incríveis”, relata.

Pré-estreia de Michael, cinebiografia de Michael Jackson 1 de 28

Negra Jo, referência de cultura e beleza afro no Pelourinho, falou sobre a importância afetiva do cantor para a Bahia. “Michael é muito importante na nossa vida. Eu fui a vida toda e sou fã mesmo. O sonho de ele estar sendo homenageado assim, pra gente aqui da Bahia, é uma grande bênção”, afirma. Para ela, o legado permanece vivo. “Pra dizer pra gente que ele continua vivo. Com essa força na dança, na expressão, em tudo na vida. Michael Jackson é único”, declarou.

Lyu Árisson destacou a conexão entre Michael Jackson e Olodum. “Falar de Michael é falar de alegria, de amor, do bem-estar da humanidade. Quando ele chegou na Bahia, chegou de uma forma tão contagiante. Chegou como uma criança no meio dos tambores do Olodum”, relembra. Segundo a artista, o encontro ajudou a fortalecer o trabalho social do grupo. “O Michael chegou e fortaleceu a nossa cultura, a nossa arte. Isso ajudou bastante a entidade para que possamos caminhar em prol de crianças e adolescentes de Salvador e do Brasil”, contou.