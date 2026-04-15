TAROT & SIGNOS

Onda de virada: signos terão mudanças e decisões importantes nesta quarta (15)

Leitura aponta energia de virada, encerramento de ciclos e chance de recomeço para quem agir com coragem

Heider Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot desta quarta-feira (15) chega com uma mensagem forte sobre transformação, escolhas e movimento. A carta regente de hoje é A Roda da Fortuna, arcano ligado a mudanças rápidas, novos caminhos e acontecimentos que podem alterar rumos de forma inesperada.

A energia do dia favorece quem está disposto a sair da zona de conforto e aceitar que alguns ciclos precisam terminar para que outros comecem. Questões ligadas a trabalho, dinheiro, amor e decisões pessoais tendem a ganhar força ao longo desta terça.

A presença da Roda da Fortuna indica que situações paradas podem destravar. Convites, respostas aguardadas e mudanças repentinas ganham destaque. O dia pede flexibilidade para lidar com imprevistos e sabedoria para aproveitar oportunidades.

Se algo sair diferente do planejado, isso não significa perda. Muitas vezes, o tarot mostra que certos desvios abrem portas melhores.

Tarot 1 de 24

O momento favorece negociações, novos contatos e reorganização financeira. Quem busca emprego, crescimento profissional ou renda extra pode receber sinais positivos. Mudanças no ambiente de trabalho também tendem a acontecer.

No amor, a carta fala sobre destino e encontros marcantes. Relações mornas podem ganhar novo ritmo, enquanto vínculos desgastados entram em fase decisiva. Conversas importantes tendem a definir caminhos.