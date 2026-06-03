DICAS DE CASA

Casas brasileiras abandonam o banheiro apertado e apostam em tendência que tira móveis pesados do ambiente

Gabinetes tradicionais perdem espaço para peças suspensas, espelhos amplos e revestimentos mais contínuos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:00

Banheiro moderno aposta em móveis suspensos, tons claros e iluminação suave para ganhar sensação de amplitude sem perder conforto Crédito: Ilustração gerada por IA

Por muito tempo, o gabinete foi tratado como peça quase obrigatória no banheiro. Ele guardava produtos, servia de apoio para objetos usados todos os dias e ajudava a manter em ordem um ambiente que costuma acumular embalagens, toalhas, acessórios e itens de limpeza.

Essa lógica, porém, vem perdendo força nos projetos mais atuais. A decoração passou a valorizar banheiros mais leves, claros e funcionais, com menos móveis volumosos e soluções que aproveitam melhor cada centímetro disponível.

Inovações nos banheiros 1 de 17

Em espaços pequenos, principalmente, peças grandes podem reduzir a sensação de amplitude, dificultar a circulação e deixar o cômodo visualmente mais carregado.

Gabinetes perdem espaço

Projetos contemporâneos priorizam banheiros organizados, iluminados e com menos poluição visual. Dentro dessa proposta, móveis pesados deixam de ser vistos apenas como úteis e passam a interferir diretamente na aparência do ambiente.

Também existe uma questão prática. Peças encostadas no chão dificultam a limpeza e tornam o uso diário menos confortável, especialmente quando a metragem já é reduzida.

A intenção não é abrir mão de apoio ou armazenamento. A mudança está em trocar soluções grandes por alternativas mais simples, discretas e eficientes.

Banheiros modernos buscam transmitir conforto e sofisticação sem perder funcionalidade. Por isso, a escolha dos móveis passou a considerar não apenas o espaço interno, mas também o impacto visual que cada peça causa no conjunto.

O que entra no lugar

Móveis suspensos estão entre as soluções que mais ganham espaço. Como ficam elevados do piso, eles deixam a parte inferior livre e criam uma sensação visual mais leve. Esse detalhe ajuda o banheiro a parecer maior, mais limpo e mais organizado.

As prateleiras abertas também aparecem como alternativa para armazenar itens de forma funcional sem fechar o ambiente. Já as superfícies contínuas, com poucas divisões visuais, reforçam a ideia de ordem e deixam a composição mais fluida.

Materiais naturais e estruturas leves completam essa proposta, mantendo a praticidade do uso diário sem o peso visual dos gabinetes tradicionais.

Luz e revestimento fazem diferença

Especialistas em interiores apontam que a sensação de amplitude não depende apenas da troca do móvel. Iluminação adequada, espelhos amplos e revestimentos bem escolhidos têm papel importante na forma como o banheiro é percebido.

Materiais de grande formato, como porcelanatos amplos, ajudam a criar continuidade visual nas superfícies. Com menos juntas aparentes, o ambiente fica menos fragmentado e ganha aparência mais sofisticada.

Esse recurso funciona bem em banheiros compactos, onde cada divisão visual pode fazer o cômodo parecer menor. Quando móveis, luz, espelhos e revestimentos trabalham juntos, o resultado é um espaço mais equilibrado e agradável.

Cores claras e natureza

As propostas atuais valorizam conforto, integração e elementos inspirados na natureza. Tons como bege, creme e branco aquecido ajudam a deixar o banheiro mais claro, suave e acolhedor.

Madeira em acabamento natural também aparece com força, justamente por trazer uma sensação mais quente ao ambiente.

Divisórias de vidro discretas e transparentes reforçam a leveza. Vasos sanitários suspensos e inteligentes entram no mesmo movimento, associados a banheiros mais modernos e funcionais.

Paletas naturais e terrosas completam a tendência. Com isso, o banheiro deixa de parecer um ambiente isolado e passa a conversar melhor com o restante da casa.

Mudança sem obra grande

Modernizar o banheiro não precisa envolver uma reforma completa. Algumas intervenções simples já são capazes de transformar a aparência do espaço.

Trocar um gabinete tradicional por um móvel suspenso muda a leitura do ambiente. Instalar um espelho maior ajuda a ampliar visualmente o cômodo.

Renovar a iluminação também pode valorizar os materiais usados no projeto. Detalhes em madeira entram como opção para aquecer a composição sem deixar o visual pesado.