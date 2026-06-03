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Casas brasileiras abandonam o banheiro apertado e apostam em tendência que tira móveis pesados do ambiente

Gabinetes tradicionais perdem espaço para peças suspensas, espelhos amplos e revestimentos mais contínuos

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:00

Banheiro moderno aposta em móveis suspensos, tons claros e iluminação suave para ganhar sensação de amplitude sem perder conforto
Banheiro moderno aposta em móveis suspensos, tons claros e iluminação suave para ganhar sensação de amplitude sem perder conforto Crédito: Ilustração gerada por IA

Por muito tempo, o gabinete foi tratado como peça quase obrigatória no banheiro. Ele guardava produtos, servia de apoio para objetos usados todos os dias e ajudava a manter em ordem um ambiente que costuma acumular embalagens, toalhas, acessórios e itens de limpeza.

Essa lógica, porém, vem perdendo força nos projetos mais atuais. A decoração passou a valorizar banheiros mais leves, claros e funcionais, com menos móveis volumosos e soluções que aproveitam melhor cada centímetro disponível.

Inovações nos banheiros

Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX
É possível transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
É importante que o banheiro seja bem iluminado (Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock) por Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock
Os armários em madeira deixam o banheiro mais acolhedor (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
O gavetão no banheiro pode ser usado entre outras funções para armazenar a roupa suja (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura) por Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura
Na decoração contemporânea, o banheiro também deve priorizar as linhas retas (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por Imagem: ImageFlow | Shutterstock
No banheiro, a por
É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Móveis e espelhos trazem sofisticação a decoração do banheiro (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
É possível transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) por
O bidê e a ducha higiênica oferecem diferentes benefícios no banheiro (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman) por
O banheiro ganha personalidade com paredes Calcita Alaranjada e uma porta Eclipse, criando um espaço enérgico e único (Imagem: @_felco | Divulgação Suvinil) por
O banheiro deve ser iluminado de maneira uniforme (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
Os espelhos auxiliam nas atividades diárias e são a peça-chave dos banheiros (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
Ao utilizar nichos no banheiro, é importante se atentar ao material do móvel devido à umidade (Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Imagem: Rafael Renzo) por
Uma das decisões mais importantes ao projetar um banheiro é a seleção do armário adequado (Projeto: Cristiane Schiavoni |Luis Gomes) por
Decoração do banheiro deve prezar por conforto e comodidade (Imagem: Eduardo Pozella) por
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Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX

Em espaços pequenos, principalmente, peças grandes podem reduzir a sensação de amplitude, dificultar a circulação e deixar o cômodo visualmente mais carregado.

Gabinetes perdem espaço

Projetos contemporâneos priorizam banheiros organizados, iluminados e com menos poluição visual. Dentro dessa proposta, móveis pesados deixam de ser vistos apenas como úteis e passam a interferir diretamente na aparência do ambiente.

Também existe uma questão prática. Peças encostadas no chão dificultam a limpeza e tornam o uso diário menos confortável, especialmente quando a metragem já é reduzida.

A intenção não é abrir mão de apoio ou armazenamento. A mudança está em trocar soluções grandes por alternativas mais simples, discretas e eficientes.

Banheiros modernos buscam transmitir conforto e sofisticação sem perder funcionalidade. Por isso, a escolha dos móveis passou a considerar não apenas o espaço interno, mas também o impacto visual que cada peça causa no conjunto.

O que entra no lugar

Móveis suspensos estão entre as soluções que mais ganham espaço. Como ficam elevados do piso, eles deixam a parte inferior livre e criam uma sensação visual mais leve. Esse detalhe ajuda o banheiro a parecer maior, mais limpo e mais organizado.

As prateleiras abertas também aparecem como alternativa para armazenar itens de forma funcional sem fechar o ambiente. Já as superfícies contínuas, com poucas divisões visuais, reforçam a ideia de ordem e deixam a composição mais fluida.

Materiais naturais e estruturas leves completam essa proposta, mantendo a praticidade do uso diário sem o peso visual dos gabinetes tradicionais.

Luz e revestimento fazem diferença

Especialistas em interiores apontam que a sensação de amplitude não depende apenas da troca do móvel. Iluminação adequada, espelhos amplos e revestimentos bem escolhidos têm papel importante na forma como o banheiro é percebido.

Materiais de grande formato, como porcelanatos amplos, ajudam a criar continuidade visual nas superfícies. Com menos juntas aparentes, o ambiente fica menos fragmentado e ganha aparência mais sofisticada.

Esse recurso funciona bem em banheiros compactos, onde cada divisão visual pode fazer o cômodo parecer menor. Quando móveis, luz, espelhos e revestimentos trabalham juntos, o resultado é um espaço mais equilibrado e agradável.

Cores claras e natureza

As propostas atuais valorizam conforto, integração e elementos inspirados na natureza. Tons como bege, creme e branco aquecido ajudam a deixar o banheiro mais claro, suave e acolhedor.

Madeira em acabamento natural também aparece com força, justamente por trazer uma sensação mais quente ao ambiente.

Divisórias de vidro discretas e transparentes reforçam a leveza. Vasos sanitários suspensos e inteligentes entram no mesmo movimento, associados a banheiros mais modernos e funcionais.

Paletas naturais e terrosas completam a tendência. Com isso, o banheiro deixa de parecer um ambiente isolado e passa a conversar melhor com o restante da casa.

Mudança sem obra grande

Modernizar o banheiro não precisa envolver uma reforma completa. Algumas intervenções simples já são capazes de transformar a aparência do espaço.

Trocar um gabinete tradicional por um móvel suspenso muda a leitura do ambiente. Instalar um espelho maior ajuda a ampliar visualmente o cômodo.

Renovar a iluminação também pode valorizar os materiais usados no projeto. Detalhes em madeira entram como opção para aquecer a composição sem deixar o visual pesado.

A prioridade, agora, vai além de guardar objetos. O banheiro passa a ser pensado como um ambiente de bem-estar, praticidade e integração estética com a casa.

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Dicas

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