Anitta surge irreconhecível em filme com Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Rodrigo Santoro

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:37
Anitta surgiu caracterizada no trailer do longa-metragem Corrida dos Bichos. O visual adotado para a personagem chamou a atenção do público por diferir bastante do estilo que a cantora costuma utilizar em seu dia a dia. A estreia da produção está marcada para o dia 7 de agosto, no Prime Video.
A artista apareceu com os cabelos trançados, maquiagem discreta e acessórios dourados de estilo maximalista, incluindo brincos, colares e braceletes na composição. Vale lembrar que as gravações do filme foram realizadas há dois anos, entre maio e setembro de 2024. Atualmente, Anitta está com o cabelo longo em um tom de castanho-avermelhado.
Anitta em EQUILIBRIVM
Além de interpretar uma personagem, Anitta também integra a trilha sonora da obra. O elenco de peso conta ainda com Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge e João Guilherme.
Desenvolvido pelos mesmos produtores do clássico Cidade de Deus (2002), o projeto tem roteiro assinado por Ernesto Solis, Eva Klaver, Marco Abujamra e Rodrigo Lages. A direção é dividida entre Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.
A trama de Corrida dos Bichos se passa em um futuro distópico, onde a escassez de recursos provocada por um desastre ambiental que secou o mar aprofundou a desigualdade social. Nesse contexto caótico, a chamada Corrida dos Bichos - que tem inspiração na cultura do jogo do bicho carioca -, se torna o maior entretenimento da população: uma competição cruel na qual milionários controlam pessoas de baixa renda, que buscam uma chance pela sobrevivência.