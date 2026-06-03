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Tadeu Schmidt abre o coração sobre luto e faz reflexão: 'Impossível de esquecer'

Apresentador compartilhou reflexão nas redes sociais nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:49

Em 2026, Tadeu Schmidt enfrentou o luto pelo falecimento do irmão, Oscar, e da mãe, Janira
Em 2026, Tadeu Schmidt enfrentou o luto pelo falecimento do irmão, Oscar, e da mãe, Janira Crédito: Reprodução

Tadeu Schmidt utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para fazer uma reflexão sobre o ano de 2026. O apresentador do Big Brother Brasil compartilhou que estava vivendo um momento marcante em sua carreira profissional e, em meio a essa conquista, precisou lidar com o luto por duas pessoas importantes em sua vida: seu irmão, Oscar, e sua mãe, Janira.

Ao aparecer de forma descontraída, dirigindo um carro, Tadeu comentou: "Gente, 2026 pra mim é um ano absolutamente impossível de esquecer, por coisas boas e por coisas muito ruins”, comentou o apresentador, que deve seguir no comando da próxima edição do reality show da TV Globo, em 2027.

“Quando eu tava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, me sentindo mais realizado, eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Aí logo depois eu tô fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebo mais uma das piores notícias da minha vida. Mas eu gosto de pensar que a gente tem que lembrar das coisas boas”, refletiu.

Schmidt ainda dividiu com os seguidores detalhes sobre a viagem que fez com a esposa, Ana Cristina. Ele relatou que, sem planejar, acabou dando uma volta ao mundo. Por meio de rápidos registros, o jornalista mostrou que o roteiro começou na América Latina, saindo do Rio de Janeiro rumo a Santiago, no Chile.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt não abre mão do golfe aos domingos por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26) por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/Globo
Tadeu Schmidt no Big Fone por Fábio Rocha/TV Globo
Tadeu Schmidt por Globo/Reprodução
Tadeu Schmidt por Globo/Reprodução
Tadeu Schmidt durante o BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt no novo cenário do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 por Fábio Rocha/TV Globo
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta BBB novamente por Reprodução | TV Globo
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Tadeu Schmidt não abre mão do golfe aos domingos por Divulgação/TV Globo

Depois, o casal seguiu para a Oceania, visitando Auckland, na Nova Zelândia, e as ilhas de Papeete, Tetiaroa e Bora-Bora, na Polinésia Francesa. A rota incluiu ainda uma parada na Ásia, em Singapura, antes de partirem para a Europa, onde turistararam por Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal) e pela região da Sicília (Itália).

"Eu queria relaxar e esquecer do mundo, e eu consegui da melhor maneira possível. [...] Então é isso, foram muitos quilômetros, muitas horas de voo, mas, acima de tudo, muitas experiências e muitas lembranças inesquecíveis, e isso que é mais importante, né? As lembranças são o que a gente leva no coração”, disse o apresentador. A viagem foi realizada após o encerramento do BBB, em abril.

Na legenda da publicação, ele reforçou a reflexão feita no vídeo: "2026 tem me levado aos dois extremos das emoções… Mas, assim como quero guardar as lembranças maravilhosas das pessoas amadas que se foram, quero guardar na memória os momentos incríveis que vivi este ano, como essa viagem que agora eu divido com vocês”.

Dona Janira faleceu no dia 25 de maio, apenas 38 dias após a partida de seu filho mais velho, Oscar Schmidt. O ex-jogador de basquete, conhecido historicamente como Mão Santa, faleceu em 17 de abril, aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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Tags:

Luto Tadeu Schmidt Oscar Schmidt

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