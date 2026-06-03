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Coloque sacolas plásticas na mala antes de viajar: para que serve e quando você deve usar esse truque que salva suas roupas

Truque simples cria uma barreira contra umidade, vazamentos e sujeira durante o trajeto

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:00

A mala forrada com sacola plástica ganha uma proteção extra contra umidade, vazamentos e roupas molhadas durante a viagem
A mala forrada com sacola plástica ganha uma proteção extra contra umidade, vazamentos e roupas molhadas durante a viagem Crédito: Ilustração gerada por IA

Pouca gente pensa no caminho que a mala faz depois que sai das mãos do viajante. Antes de ser aberta no destino, ela pode passar por chuva, chão molhado, porões de ônibus, bagageiros úmidos, pressão de outras malas e impactos no transporte.

Quando algo dá errado, o problema aparece sem aviso: roupa limpa com cheiro de umidade, frasco vazado, peça usada encostada no restante da bagagem ou toalha molhada espalhando odor.

Atenção com as malas

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Malas no aeroporto por Shutterstock

Forrar o interior da mala com sacolas plásticas é uma forma simples de reduzir esses riscos antes mesmo de sair de casa.

O plástico cria uma separação entre as roupas e o tecido da bagagem, ajuda a proteger contra umidade e vazamentos e ainda facilita a divisão entre peças limpas, usadas e itens molhados na volta.

Antes de fechar

Sacolas colocadas no fundo e nas laterais da mala formam uma proteção extra para camisetas, calças, peças íntimas e outros itens que precisam chegar secos. Esse cuidado faz diferença em dias de chuva ou em trajetos nos quais a bagagem passa por espaços úmidos.

Produtos líquidos também merecem atenção. Shampoos, cremes, perfumes e outros frascos podem abrir, vazar ou estourar por causa de pressão, impacto ou tampa mal fechada.

Para evitar que o problema se espalhe, vale envolver esses itens em sacos separados antes de acomodá-los. Assim, documentos, eletrônicos e acessórios sensíveis à umidade ficam menos expostos a manchas e danos.

Cada coisa no lugar

Na organização das roupas, as sacolas ajudam a separar melhor o conteúdo. Camisetas, roupas íntimas e peças mais pesadas podem ficar em grupos diferentes, o que torna mais fácil encontrar cada item durante a viagem.

Reservar uma sacola apenas para roupas sujas evita que peças usadas se misturem às limpas. A mala fica mais estável e não precisa ser revirada a cada parada.

Peças leves podem ser colocadas em sacolas com o excesso de ar retirado, uma saída prática para reduzir volume e aproveitar melhor o espaço. Na volta, biquínis, maiôs e toalhas úmidas devem ficar isolados para não encostar nas roupas secas.

Onde ajuda mais

Destinos chuvosos, litorâneos ou com grande variação de temperatura tornam esse cuidado mais útil. Em viagens para a praia, por exemplo, é comum voltar com roupas de banho e toalhas ainda úmidas.

Quando esses itens ficam separados, diminuem as chances de mau cheiro, manchas e contato direto com outras peças.

Viagens longas também aumentam o risco de imprevistos. Escalas frequentes e muito manuseio da bagagem fazem da proteção plástica um reforço simples contra sujeira e umidade.

Roupas sociais, ternos e vestidos de festa podem ser envolvidos em sacolas maiores. O plástico reduz o atrito, limita o contato com possíveis sujeiras e ajuda a evitar amassados durante o trajeto.

Bagagem mais prática

Além da forração, alguns ajustes deixam a mala mais funcional. Enrolar roupas, em vez de dobrá-las em camadas, ajuda a ocupar cantos e laterais e permite visualizar melhor as peças ao abrir o zíper.

Na bagagem de mão, vale separar uma nécessaire de emergência com remédios de uso contínuo, itens básicos de higiene e uma muda simples de roupa. Cabos e carregadores podem ficar em pequenas bolsas, enquanto sapatos devem ir em sacolas individuais para não sujar o restante da mala.

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Turismo Dicas

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