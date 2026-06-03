Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Crise familiar? Esposa de Endrick manda recado sobre desrespeito a maternidade

Gabriely fez publicação interpretada como indireta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:47

Endrick e Gabrielly se casaram em setembro de 2024
Endrick e Gabriely se casaram em setembro de 2024 Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, convocado para a Copa do Mundo 2026, mandou um recado sobre desrespeito à maternidade, gerando especulações sobre crise familiar ou desavença com a sogra, Cíntia Ramos.

Através dos Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (3), a influenciadora repostou uma reflexão. “Você só vai me desrespeitar com mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, diz a publicação.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
1 de 17
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - De Endrick a Neymar: veja quantas pessoas têm os nomes dos jogadores convocados para a Copa

De Endrick a Neymar: veja quantas pessoas têm os nomes dos jogadores convocados para a Copa

Imagem - Quem é a esposa de Endrick? Influenciadora comemorou vaga do atleta na Copa do Mundo

Quem é a esposa de Endrick? Influenciadora comemorou vaga do atleta na Copa do Mundo

Imagem - Grávida de Endrick, Gabriely Miranda mostra barriguinha e alianças de R$ 85 mil

Grávida de Endrick, Gabriely Miranda mostra barriguinha e alianças de R$ 85 mil

Após indícios de distanciamento entre a esposa de Endrick e sua mãe, a relação familiar envolvendo o atacante gerou vários comentários nas redes sociais, em meados de abril.

Gabriely publicou outra mensagem recente que foi interpretada por seguidores como indireta. O conteúdo reforçava a ideia de priorizar a família construída após o casamento.

“A família de onde você veio tem seu valor, mas a que você está construindo precisa ser sua prioridade. Na primeira, você é parte. Na segunda, ela é sua, dizia a postagem”, diz a publicação.

Outro ponto que chamou atenção dos seguidores foi a publicação do anúncio da gravidez do casal, que recebeu apoio de várias, menos de Cíntia que não interagiu no post do casal. A manifestação ocorreu apenas horas depois, por meio de seu próprio perfil.

“Meu filho, hoje quero te parabenizar por essa notícia tão linda de que você será pai. Ver esse sonho que você sempre teve se tornando realidade, enche meu coração de alegria e gratidão a Deus. Sua fé foi grande, e hoje você vive esse presente tão especial”, diz a mensagem.

“Parabenizo também a sua esposa Gaby por essa bênção de ser mãe pela primeira vez, dádiva linda! Que Deus abençoe muito essa nova fase de vocês. Já amo esse bebê que está chegando! Gratidão ao Senhor pela 4ª oportunidades de ser avó”, acrescentou.

Tags:

Endrick Gabriely Miranda

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira