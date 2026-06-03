ENTENDA

Crise familiar? Esposa de Endrick manda recado sobre desrespeito a maternidade

Gabriely fez publicação interpretada como indireta nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:47

Endrick e Gabriely se casaram em setembro de 2024 Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, convocado para a Copa do Mundo 2026, mandou um recado sobre desrespeito à maternidade, gerando especulações sobre crise familiar ou desavença com a sogra, Cíntia Ramos.

Através dos Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (3), a influenciadora repostou uma reflexão. “Você só vai me desrespeitar com mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, diz a publicação.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez 1 de 17

Após indícios de distanciamento entre a esposa de Endrick e sua mãe, a relação familiar envolvendo o atacante gerou vários comentários nas redes sociais, em meados de abril.

Gabriely publicou outra mensagem recente que foi interpretada por seguidores como indireta. O conteúdo reforçava a ideia de priorizar a família construída após o casamento.

“A família de onde você veio tem seu valor, mas a que você está construindo precisa ser sua prioridade. Na primeira, você é parte. Na segunda, ela é sua, dizia a postagem”, diz a publicação.

Outro ponto que chamou atenção dos seguidores foi a publicação do anúncio da gravidez do casal, que recebeu apoio de várias, menos de Cíntia que não interagiu no post do casal. A manifestação ocorreu apenas horas depois, por meio de seu próprio perfil.

“Meu filho, hoje quero te parabenizar por essa notícia tão linda de que você será pai. Ver esse sonho que você sempre teve se tornando realidade, enche meu coração de alegria e gratidão a Deus. Sua fé foi grande, e hoje você vive esse presente tão especial”, diz a mensagem.