Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling rebate preconceito contra deficiência auditiva e uso de aparelho: ‘Fico triste’

Perda da audição do ator foi descoberta durante uma peça de teatro profissional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:26

Pedro Neschling rebateu preconceito e melhorias após uso de aparelho auditivo
Pedro Neschling rebateu preconceito e melhorias após uso de aparelho auditivo Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Pedro Neschling, de 43 anos, falou abertamente sobre sua deficiência auditiva e o uso de aparelhos contra a surdez. O filho de Lucélia Santos fez uma reflexão sobre o preconceito acerca do uso de aparelhos auditivos.

“Fico triste em perceber que ainda existe vergonha e preconceito contra os aparelhos auditivos. Sempre que eu conto a minha experiência, estou torcendo para que isso possa ajudar outras pessoas”, disse Pedro, segundo o jornal Extra.

Pedro Neschling

Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram
1 de 6
Ator Pedro Neschling por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Astrid Fontenelle é internada após espinha na garganta e atualiza quadro de saúde

Astrid Fontenelle é internada após espinha na garganta e atualiza quadro de saúde

Imagem - Ator de Três Graças revela medo de perder papéis por ser gay: ‘Nunca deixei de falar isso’

Ator de Três Graças revela medo de perder papéis por ser gay: ‘Nunca deixei de falar isso’

Imagem - Fábio Assunção desabafa após a morte do pai: ‘Eu o amava’

Fábio Assunção desabafa após a morte do pai: ‘Eu o amava’

Segundo o ator, algumas pessoas ficam envergonhadas por causa da deficiência. “Existe aquela ideia antiga de que surdez é coisa de velho. A gente nunca tem que se sentir diminuído por ter uma deficiência”.

O ator disse que o uso do aparelho o possibilitou fazer várias coisas no dia a dia. “O fato é que eu passei a ter uma vida muito mais agradável depois que comecei a usar os aparelhos: sair pra jantar com amigas, ir a festas, me jogar no carnaval. Situações que antes eram muito desconfortáveis e cansativas pra mim, passaram a me trazer prazer. Espero que isso inspire outras pessoas a vencer o medo, a vergonha e o preconceito”.

Pedro foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos. A perda da audição foi descoberta durante uma peça de teatro profissional, quando uma fonoaudióloga solicitou um exame de audiometria que constatou a condição.

Tags:

Pedro Neschling

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira