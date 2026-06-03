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Filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling rebate preconceito contra deficiência auditiva e uso de aparelho: ‘Fico triste’

Perda da audição do ator foi descoberta durante uma peça de teatro profissional

Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:26

Pedro Neschling rebateu preconceito e melhorias após uso de aparelho auditivo Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Pedro Neschling, de 43 anos, falou abertamente sobre sua deficiência auditiva e o uso de aparelhos contra a surdez. O filho de Lucélia Santos fez uma reflexão sobre o preconceito acerca do uso de aparelhos auditivos.

“Fico triste em perceber que ainda existe vergonha e preconceito contra os aparelhos auditivos. Sempre que eu conto a minha experiência, estou torcendo para que isso possa ajudar outras pessoas”, disse Pedro, segundo o jornal Extra.

Pedro Neschling 1 de 6

Segundo o ator, algumas pessoas ficam envergonhadas por causa da deficiência. “Existe aquela ideia antiga de que surdez é coisa de velho. A gente nunca tem que se sentir diminuído por ter uma deficiência”.

O ator disse que o uso do aparelho o possibilitou fazer várias coisas no dia a dia. “O fato é que eu passei a ter uma vida muito mais agradável depois que comecei a usar os aparelhos: sair pra jantar com amigas, ir a festas, me jogar no carnaval. Situações que antes eram muito desconfortáveis e cansativas pra mim, passaram a me trazer prazer. Espero que isso inspire outras pessoas a vencer o medo, a vergonha e o preconceito”.