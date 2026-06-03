Filho de Lucélia Santos, Pedro Neschling rebate preconceito contra deficiência auditiva e uso de aparelho: ‘Fico triste’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:26
O ator Pedro Neschling, de 43 anos, falou abertamente sobre sua deficiência auditiva e o uso de aparelhos contra a surdez. O filho de Lucélia Santos fez uma reflexão sobre o preconceito acerca do uso de aparelhos auditivos.
“Fico triste em perceber que ainda existe vergonha e preconceito contra os aparelhos auditivos. Sempre que eu conto a minha experiência, estou torcendo para que isso possa ajudar outras pessoas”, disse Pedro, segundo o jornal Extra.
Pedro Neschling
Segundo o ator, algumas pessoas ficam envergonhadas por causa da deficiência. “Existe aquela ideia antiga de que surdez é coisa de velho. A gente nunca tem que se sentir diminuído por ter uma deficiência”.
O ator disse que o uso do aparelho o possibilitou fazer várias coisas no dia a dia. “O fato é que eu passei a ter uma vida muito mais agradável depois que comecei a usar os aparelhos: sair pra jantar com amigas, ir a festas, me jogar no carnaval. Situações que antes eram muito desconfortáveis e cansativas pra mim, passaram a me trazer prazer. Espero que isso inspire outras pessoas a vencer o medo, a vergonha e o preconceito”.
Pedro foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos. A perda da audição foi descoberta durante uma peça de teatro profissional, quando uma fonoaudióloga solicitou um exame de audiometria que constatou a condição.