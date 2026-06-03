TV Box travando? Veja 7 ajustes que é preciso conferir antes de trocar o aparelho

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 3 de junho de 2026 às 18:00
A TV Box é um aparelho pequeno conectado à televisão pela entrada HDMI para transformar uma TV comum em um centro de aplicativos. Com ela, dá para acessar streaming, vídeos, músicas e outros serviços online diretamente pela tela, mesmo quando o televisor não tem tantos recursos inteligentes.
Depois de um tempo, porém, o uso pode ficar irritante. O menu demora para responder, o vídeo congela no meio da série, os aplicativos fecham sozinhos e a sensação é de que o aparelho ficou velho de uma hora para outra.
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Na maioria dos casos, a falha tem solução simples. Armazenamento cheio, cache acumulado, sistema desatualizado, internet oscilando e até uma fonte de energia inadequada podem derrubar o desempenho da TV Box.
Firmware antigo pode causar travamentos, falhas em aplicativos e problemas na reprodução de vídeos. Para conferir, entre nas configurações, procure a área de atualização do sistema e veja se há uma nova versão disponível.
Durante a instalação, mantenha o aparelho ligado na tomada. Em modelos que aceitam atualização manual, baixe o arquivo apenas no site oficial da fabricante, já que pacotes de páginas desconhecidas podem trazer vírus ou danificar o sistema.
Cache é o conjunto de arquivos temporários que ajuda os aplicativos a carregar mais rápido, mas esse acúmulo pode deixar tudo mais pesado com o tempo. A limpeza costuma aparecer em configurações, aplicativos e ver todos os apps. Depois, selecione os programas mais usados e toque em limpar cache. Senhas, contas e preferências não são apagadas nesse processo.
Quando o armazenamento fica lotado, a TV Box perde espaço para trabalhar. O ideal é manter ao menos 10% a 15% da memória livre, já que o sistema precisa dessa folga para abrir aplicativos e executar tarefas sem engasgar.
Arquivos esquecidos na pasta de downloads, instaladores APK já usados e apps que não são abertos há semanas podem ser removidos. Também vale limpar a pasta .thumbnails, que guarda miniaturas de imagens e mídias e pode crescer sem o usuário perceber.
Nem sempre o travamento vem do aparelho. Às vezes, o vídeo congela porque a conexão não está estável, principalmente em serviços de streaming que exigem velocidade constante.
Para transmissões em alta qualidade, a rede precisa de pelo menos 10 Mbps. Em conteúdos 4K, o recomendado é cerca de 50 Mbps.
Faça o teste no próprio dispositivo, no local em que ele fica instalado. Caso o Wi-Fi esteja fraco, use cabo Ethernet, aproxime o roteador ou considere um repetidor.
Aplicativos em segundo plano consomem memória RAM mesmo quando não aparecem na tela. Em modelos com 2 GB de RAM, isso pesa rápido e deixa a troca entre menus mais lenta.
Use o botão de apps recentes no controle ou segure a tecla Home para encerrar janelas abertas. Alguns aparelhos também permitem limitar processos em segundo plano nas opções de desenvolvedor, o que ajuda a reservar memória para o aplicativo em uso.
Fonte fraca ou desgastada pode provocar congelamentos, principalmente durante vídeos pesados. Por isso, vale conferir a voltagem e a amperagem indicadas pelo fabricante antes de trocar o acessório.
Também é melhor evitar ligar a TV Box na porta USB da televisão, que pode fornecer pouca corrente para o aparelho funcionar bem nos picos de uso. A opção mais segura é usar a fonte original ou uma substituta compatível e certificada.
A restauração de fábrica deve ficar por último, porque apaga contas, aplicativos e arquivos. Ainda assim, ela pode remover falhas acumuladas no sistema que a limpeza comum não consegue resolver.
Antes de resetar, anote senhas e salve o que for importante. A opção costuma ficar em configurações, preferências do dispositivo e redefinir. Depois disso, a TV Box volta à configuração original.