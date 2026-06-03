MÚSICA

Guga Meyra e Léo Santana lançam primeiro clipe vertical feito inteiramente com inteligência artificial

Projeto inédito na música baiana traz versões criadas por IA de Lore Improta, Liz, Levi e Zeni em vídeo desenvolvido especialmente para redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 18:49

Guga Meyra e Léo Santana lançam clipe inédito criado 100% com inteligência artificial Crédito: Divulgação

A tecnologia tomou conta do universo musical de Guga Meyra. Após o sucesso de "Se Eu Morasse Aqui Pertinho", parceria com Léo Santana que viralizou nas redes sociais, o cantor lança agora um projeto inédito: um videoclipe produzido integralmente com inteligência artificial e pensado desde a concepção para o formato vertical, linguagem que domina plataformas como Instagram, TikTok e YouTube Shorts.

O lançamento marca um feito pioneiro na produção audiovisual baiana. Sem gravações convencionais, câmeras ou locações físicas, todo o conteúdo foi desenvolvido com recursos de IA, criando cenários, personagens, movimentos e narrativas digitais para acompanhar a música.

Além da inovação tecnológica, o clipe reserva uma surpresa especial para os fãs de Léo Santana e Lore Improta. A produção apresenta versões geradas por inteligência artificial de Lore, da filha Liz, do recém-nascido Levi e até de Zeni, colaboradora da família que conquistou o público nas redes sociais com seu carisma.

A direção do projeto é assinada por Guilherme Vilas, criador de conteúdo especializado em inteligência artificial e responsável pelo perfil @guivilasboas.ia. A proposta foi criar uma experiência visual totalmente voltada para o consumo mobile, explorando os recursos mais modernos da tecnologia sem abrir mão do entretenimento.

Clipe de Guga Meyra 1 de 4

Segundo Guga Meyra, a ideia surgiu da vontade de apresentar a música de uma forma diferente e surpreendente para o público. A busca por algo inovador levou à parceria com Guilherme, que transformou o conceito em uma narrativa visual construída inteiramente por inteligência artificial.

O lançamento acontece em um momento especial para a faixa. "Se Eu Morasse Aqui Pertinho" ganhou força nas redes após aparecer em uma confraternização promovida por Lore Improta e Léo Santana. O vídeo compartilhado por Guga ultrapassou 4,3 milhões de visualizações no Instagram e ajudou a impulsionar a música nas plataformas digitais, nos shows e também nas aulas de dança, com direito a coreografia divulgada pela FitDance.

A canção é uma releitura de "Até Mais Ver", clássico do forró assinado por Martinho e Primo. A nova versão transporta a essência da composição para o universo do pagodão baiano e reúne ainda as assinaturas de Guga Meyra, Marlon, Adriel e Luciano Chaves.