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Tom Holland relembra luta contra o alcoolismo: 'Esvaziava o frigobar'

O ator, que está sóbrio desde 2022, contou que costumava consumir bebidas sozinho nos quartos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:33

Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4
Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4 Crédito: Divulgação

Em coletiva de imprensa do novo filme de Christopher Nolan, Tom Holland desabafou sobre a época em que enfrentava o vício em bebidas alcoólicas. O ator contou que, apesar de não ser adepto de festas, costumava consumir álcool nos quartos de hotéis quando estava sozinho.

O intérprete de Homem-Aranha estava acompanhado de Robert Pattinson, seu colega de elenco em A Odisseia (2026). Conhecidos de longa data, essa não é a primeira vez que Holland e Pattinson trabalham juntos, já que dividiram a cena no longa-metragem O Diabo de Cada Dia (2020).

O astro de Crepúsculo deu início ao assunto ao comentar que Tom viveu "anos mais selvagens" por um tempo aceitável, "algo como oito anos", na opinião de Pattinson. Ele ainda aproveitou para contar que esticou a fase de badalações e aventuras o máximo que conseguiu.

"Eu pensava: 'Vou continuar tendo 22 anos até os 39'. Mas é estranho. Tenho a sensação de que todo mundo da geração dele (Holland) é muito... Eles se tornaram bastante sensatos”, disse Robert.

Tom Holland

Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4 por Divulgação
Tom Holland por Reprodução/Getty Images
Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield recriaram o famoso meme do Homem-Aranha por Reprodução/Instagram
Zendaya e Tom Holland por Shutterstock
Zendaya e Tom Holland por Shutterstock
Tom Holland para a campanha de lançamento da fragrância Paradigme da Prada Beauty por Reprodução/Instagram
Tom Holland e Zendaya por Reprodução/Redes Sociais
Tom Holland e Zendaya por Reprodução/Redes Sociais
Tom Holland em Homem-Aranha: Longe de Casa por Reprodução
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Tom Holland em novo teaser do Homem-Aranha 4 por Divulgação

Em seguida, Holland expôs o período em que lutava contra o alcoolismo. Ele compartilhou que, embora não frequentasse baladas, descontava o sentimento de solidão nos frigobares dos hotéis.

"Eu tive minhas fases, mas nunca fui muito o tipo de pessoa que frequentava boates. Eu era mais o tipo que ficava sozinho no quarto do hotel, esvaziava o frigobar e ia trabalhar no dia seguinte”, confessou. "Minha versão de 'vida louca' era, eu diria, pouco hollywoodiana.”

A luta de Tom Holland contra o vício não é segredo para a mídia. O astro, que está sóbrio desde janeiro de 2022, já havia aberto sua intimidade no canal de Jay Shetty no YouTube para detalhar como se tornou “escravo da bebida”. "Aí você chega naquele ponto em que diz: 'Uau, não deveria ter tomado aquela última'. Então você acorda no dia seguinte com uma dor de cabeça horrível", lamentou na época.

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Tags:

Bebidas Alcoólicas tom Holland Vício

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