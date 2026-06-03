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Pedro Neschling reflete sobre deficiência auditiva: 'Não te define, faz parte de quem você é'

Aos 43 anos, o ator e diretor refletiu sobre a melhora em sua qualidade de vida após começar a usar aparelhos auditivos

Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:43

Pedro Neschling Crédito: Divulgação

Aos 43 anos, Pedro Neschling abriu o coração para falar sobre sua deficiência auditiva. O ator refletiu sobre como ganhou qualidade de vida após passar a utilizar aparelho auditivo, apesar de relatar o preconceito que ainda existe na sociedade acerca da surdez.

"Vejo muita gente que fica envergonhada por possuir uma deficiência. Acha que vai ser destratada ou sofrer muito preconceito. Existe aquela ideia antiga de que surdez é coisa de velho. Na escola não se falava sobre isso, nenhuma mãe, nenhum pai… Ninguém aventava essa possibilidade. A gente nunca tem que se sentir diminuído por ter uma deficiência, ou se sentir incapaz”, declarou o filho da atriz Lucélia Santos no início do vídeo, publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (3).

Pedro destacou que não quer romantizar a condição, mas que aborda o assunto para que as pessoas entendam que é possível viver com qualidade, principalmente com o avanço da tecnologia que auxilia no desenvolvimento dos aparelhos auditivos.

“Entender que qualquer deficiência só é uma característica dentre as muitas que você tem. Ela não te define, ela faz parte de quem você é”, destacou o ator.

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Na legenda da publicação, Pedro reforçou o recado: "Fico bem triste de perceber que ainda existe muita vergonha e preconceito contra os aparelhos auditivos. Sempre que eu conto um pouco da minha experiência, estou torcendo pra que isso possa ajudar outras pessoas”.

"O fato é que eu passei a ter uma vida muito mais agradável depois que comecei a usar os aparelhos: sair pra jantar com amigas, ir a festas, me jogar no carnaval…. Situações que antes eram muito desconfortáveis e cansativas pra mim, passaram a me trazer prazer. Espero que isso inspire outras pessoas a vencer o medo, a vergonha e o preconceito", disse.