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Deborah Secco anuncia noivado e surpreende fãs

Deborah vive romance desde o ano passado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:44

Deborah e namorado
Deborah e namorado Crédito: Reprodução | Instagram

Deborah Secco revelou que está noiva do produtor musical e empresário Dudu Borges. Desde o fim do casamento de 10 anos com Hugo Moura, a atriz tem mantido a vida pessoal de forma mais discreta.

A jornalista Keila Gimenez revelou no “Diário das Celebridades”, do Hoje em Dia, que o casal está junto desde o ano passado e decidiu dar mais um passo na relação, com planos de oficializar a união no ano que vem.

Deborah Secco

Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Playboy de 1994 por Reprodução
Playboy de 2002 por Reprodução
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e filha pequena estão em Roma por Reprodução / Redes Sociais
Deborah Secco por Reprodução
Dudu e Deborah por Reprodução
Deborah Secco por Caio Duran / Thiago Duran
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Divulgação
Deborah Secco no ensaio da sua marca de biquínis por Reprodução
Deborah Secco como Bruna Surfistinha por Divulgação
Deborah Secco por Elias Dantas
Deborah Secco por YouTube
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Deborah Secco por Reprodução/Instagram

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Deborah e Duda têm sido vistos com frequência nos últimos meses em alguns eventos e ocasiões especiais.

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Deborah Secco

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