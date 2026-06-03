Deborah Secco anuncia noivado e surpreende fãs

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Felipe Sena
Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:44
Deborah Secco revelou que está noiva do produtor musical e empresário Dudu Borges. Desde o fim do casamento de 10 anos com Hugo Moura, a atriz tem mantido a vida pessoal de forma mais discreta.
A jornalista Keila Gimenez revelou no “Diário das Celebridades”, do Hoje em Dia, que o casal está junto desde o ano passado e decidiu dar mais um passo na relação, com planos de oficializar a união no ano que vem.
Deborah Secco
Deborah e Duda têm sido vistos com frequência nos últimos meses em alguns eventos e ocasiões especiais.