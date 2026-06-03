MÚSICA

J. Eskine reúne Kevin O Chris, Oh Polêmico, Spark e Davizinho em estreia do 'Baile do Gângster'

Linha fina: Novo projeto do cantor baiano terá clima inspirado em Peaky Blinders, gravação audiovisual inédita e prévia de parceria com Kevin O Chris.

Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 18:26

J. Eskine estreia o Baile do Gângster em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

J. Eskine prepara uma das maiores festas de sua carreira para dar início a uma nova fase artística. O cantor baiano lança na próxima quarta-feira (3), véspera de feriado, a label Baile do Gângster, evento que promete transformar o Vena Hall, em Lauro de Freitas, em um grande espetáculo de música, conceito visual e experiências imersivas.

Conhecido pelo público como o "Gângster do Arrocha", o artista apostou em uma estética inspirada no universo da série Peaky Blinders para criar a identidade do projeto, que chega com a proposta de unir diferentes ritmos e reforçar sua marca dentro da nova geração da música baiana.

Para a estreia, J. Eskine convocou nomes de peso da cena nacional. O palco contará com participações de Kevin O Chris, Oh Polêmico, Spark e Davizinho, reunindo funk, arrocha, trap, pagodão e sonoridades urbanas em uma única noite.

Um dos momentos mais aguardados da festa será a gravação de um audiovisual especial protagonizado por J. Eskine e Kevin O Chris. A apresentação servirá como palco para a primeira prévia de "Baile no Rio", música inédita que será lançada oficialmente nas plataformas digitais no próximo dia 11 de junho.

A nova faixa promete misturar o arrocha característico do cantor baiano com o funk carioca de Kevin O Chris, reforçando a tendência de fusão de gêneros que vem ganhando espaço no mercado musical brasileiro.

A programação foi pensada para conduzir o público por diferentes atmosferas ao longo da madrugada. Davizinho abre a festa com seu repertório de arrocha romântico, enquanto Spark leva ao palco influências do trap e do R&B contemporâneo. Já Oh Polêmico e Polly comandam os momentos mais dançantes da noite, encerrando a experiência com o pagodão que movimenta Salvador.