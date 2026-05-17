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Grávida de Endrick, Gabriely Miranda mostra barriguinha e alianças de R$ 85 mil

Influenciadora compartilhou evolução da primeira gravidez nas redes sociais neste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:00

Endrick e a esposa
Endrick e a esposa Crédito: Reprodução

Gabriely Miranda encantou seguidores neste sábado (16) ao mostrar a evolução da primeira gravidez com Endrick. 

A influenciadora, de 23 anos, publicou um vídeo nos stories do Instagram exibindo a barriguinha enquanto acariciava a região. “Esse bebê tá crescendo”, comentou.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram

Além da gestação, um detalhe chamou atenção dos fãs: as alianças usadas por Gabriely durante a gravação. Ela apareceu usando dois anéis da Cartier, ambos da linha LOVE.

O primeiro modelo, em ouro amarelo 18K, é avaliado em cerca de R$ 9 mil. Já o segundo, em ouro rosa 18K com 66 diamantes, custa aproximadamente R$ 75 mil. Somadas, as peças chegam a cerca de R$ 85 mil.

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Gabriely e Endrick anunciaram a gravidez no último dia 10 de abril. Na ocasião, o casal compartilhou fotos juntos e escreveu a frase “Agora somos 5”, incluindo os dois cachorros da família na contagem.

Os dois estão juntos desde o fim de 2023 e oficializaram a união ao longo de 2024.

Em setembro, eles se casaram no civil. Já em julho, realizaram uma cerimônia religiosa intimista em Madri.

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