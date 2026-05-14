CASA DE LUXO

Mesmo endividado, Belo mantém mansão de R$ 10 milhões com 3 andares e closet com vitrine; veja fotos

Residência ainda tem adega e brinquedoteca

Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:26

Belo mantém casa de alto luxo Crédito: Reprodução (Globo | Instagram)

O cantor Belo, que interpreta o personagem Misael na novela das 9 da TV Globo “Tres Graças”, mira um novo rumo com a carreira de ator. Com a trama chegando ao fim, curiosidades de personagens vieram à tona, inclusive do artista.

Mesmo com dívidas, Belo mantém uma mansão de R$ 10 milhões no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A residência foi escolhida pelo ator após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa e impressiona pelo tamanho e detalhes sofisticados. O cantor se mudou para a residência há cerca de dois anos, deixando a antiga casa onde morava com a influenciadora na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio.

A mansão de três andares tem ambientes integrados, pé-direito elevado e uma porta principal com mais de três metros de altura. A mansão ainda tem adega, área de lazer ampla e espaços planejados para garantir conforto e ventilação natural aos moradores.

Veja como é a mansão do cantor Belo 1 de 7

Também chama atenção o closet com vitrine para bolsas e a grande coleção de calçados de Belo. Após a mudança de Rayane Figliuzzi para a residência em novembro de 2024, a mansão ganhou um quarto para o filho Zion, com brinquedoteca e escorregadores projetados para o pequeno.

Para noites especiais, o casal recebe um chef formado pelo Cordon Bleu para a preparação de pratos que poderiam estar nos restaurantes mais luxuosos mundo à fora.

Dívidas

Entre várias dívidas que Belo enfrenta, está o bloqueio de cachês, em 2026, para pagar um ex-funcionário, com o montante chegando a aproximadamente R$ 230 mil. O ator ainda foi processado por um advogado por não pagamento de honorários relacionados à negociação da antiga dívida com o ex-jogador Denílson. O valor cobrado é de cerca de R$ 224 mil. A dívida milionária de mais de 20 anos com o ex-jogador, que superava R$ 7 milhões foi quitada em 2023.

Belo ainda acumula várias dívidas referentes a aluguéis, ultrapassando R$ 500 mil em processos. O caso principal envolveu o despejo de uma mansão no Planalto Paulista com aluguéis e IPTU não pagos desde outubro de 2018, resultando em bloqueio de contas do cantor e de Gracyanne Barbosa. O aluguel do imóvel era R$ 14.300 mensais. O processo por aluguel incluiu reclamações da proprietária sobre o estado do imóvel e inadimplência.