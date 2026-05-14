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Mesmo endividado, Belo mantém mansão de R$ 10 milhões com 3 andares e closet com vitrine; veja fotos

Residência ainda tem adega e brinquedoteca

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:26

Belo mantém casa de alto luxo
Belo mantém casa de alto luxo Crédito: Reprodução (Globo | Instagram)

O cantor Belo, que interpreta o personagem Misael na novela das 9 da TV Globo “Tres Graças”, mira um novo rumo com a carreira de ator. Com a trama chegando ao fim, curiosidades de personagens vieram à tona, inclusive do artista.

Mesmo com dívidas, Belo mantém uma mansão de R$ 10 milhões no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A residência foi escolhida pelo ator após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa e impressiona pelo tamanho e detalhes sofisticados. O cantor se mudou para a residência há cerca de dois anos, deixando a antiga casa onde morava com a influenciadora na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio.

A mansão de três andares tem ambientes integrados, pé-direito elevado e uma porta principal com mais de três metros de altura. A mansão ainda tem adega, área de lazer ampla e espaços planejados para garantir conforto e ventilação natural aos moradores.

Veja como é a mansão do cantor Belo

Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Closet de Belo por Reprodução
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Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução

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Também chama atenção o closet com vitrine para bolsas e a grande coleção de calçados de Belo. Após a mudança de Rayane Figliuzzi para a residência em novembro de 2024, a mansão ganhou um quarto para o filho Zion, com brinquedoteca e escorregadores projetados para o pequeno.

Para noites especiais, o casal recebe um chef formado pelo Cordon Bleu para a preparação de pratos que poderiam estar nos restaurantes mais luxuosos mundo à fora.

Dívidas

Entre várias dívidas que Belo enfrenta, está o bloqueio de cachês, em 2026, para pagar um ex-funcionário, com o montante chegando a aproximadamente R$ 230 mil. O ator ainda foi processado por um advogado por não pagamento de honorários relacionados à negociação da antiga dívida com o ex-jogador Denílson. O valor cobrado é de cerca de R$ 224 mil. A dívida milionária de mais de 20 anos com o ex-jogador, que superava R$ 7 milhões foi quitada em 2023.

Belo ainda acumula várias dívidas referentes a aluguéis, ultrapassando R$ 500 mil em processos. O caso principal envolveu o despejo de uma mansão no Planalto Paulista com aluguéis e IPTU não pagos desde outubro de 2018, resultando em bloqueio de contas do cantor e de Gracyanne Barbosa. O aluguel do imóvel era R$ 14.300 mensais. O processo por aluguel incluiu reclamações da proprietária sobre o estado do imóvel e inadimplência.

Em 2023, a Justiça bloqueou cerca de R$ 58 mil das contas do cantor por causa do processo de aluguel. Além do aluguel, o cantor acumulou dívidas com honorários advocatícios de cerca de R$ 224 mil.

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Mansão Belo

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