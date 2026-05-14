CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Caetano Veloso, refúgio milionário que virou ponto de encontro de artistas na Bahia

Espaço tradicional no bairro boêmio reuniu nomes da música após Festival de Verão

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:00

Mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho recebe saraus e encontros de artistas em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

A mansão de Caetano Veloso no Rio Vermelho, bairro boêmio e cultural de Salvador, tem se destacado como um dos principais pontos de encontro de artistas e personalidades da música nos últimos fins de semana. Após sua apresentação no Festival de Verão, o cantor abriu as portas de sua residência para receber amigos de diferentes gerações em encontros que misturam roda de samba, saraus e confraternização.

Localizada no Morro da Paciência com vista privilegiada para a orla da cidade, a casa de Caetano e da produtora Paula Lavigne reflete o estilo pessoal do artista, com ambientes amplos e arejados que combinam tradição e modernidade. A atmosfera intimista favorece conversas, música ao vivo e momentos descontraídos, criando uma combinação rara entre residência e ponto de convivência artística.

Mansão de Caetano Veloso 1 de 6

Nos últimos encontros, estiveram presentes nomes como Gilberto Gil e Flora Gil, Luísa Sonza, Mariana Ximenes, Margareth Menezes e Jota.Pê, que chegou a se apresentar durante a reunião. Outro momento marcante reuniu Ivete Sangalo, Melly, Márcia Castro, Illy e Mayra Andrade em uma roda musical no dia 23 de janeiro, reforçando o papel da casa como palco informal de trocas culturais entre artistas.

A tradição de usar a residência para encontros musicais não é nova. A casa já sediou festas de Ano Novo e saraus estrelados em temporadas anteriores, reunindo artistas como Preta Gil, Marina Sena, Regina Casé, Majur, Jorge Vercillo e outros nomes da cena nacional em encontros que duram noite adentro.