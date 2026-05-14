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Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (14)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:00

Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor'
Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo desta quinta (14), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., após o desastre da inauguração do ateliê, esvaziado pelas armações de Virgínia, Alika encontra conforto nos braços de Tonho. O clima de cumplicidade transborda e os dois finalmente têm sua primeira noite de amor. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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Mas nem tudo é romance. A consciência de Alika começa a pesar, e ela sente que precisa contar a verdade: que ela é, na verdade, a princesa Lúcia. Porém, José intervém e proíbe a revelação, temendo pela segurança da família. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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