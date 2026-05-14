NOVELA DAS 6

Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (14)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:00

Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo desta quinta (14), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., após o desastre da inauguração do ateliê, esvaziado pelas armações de Virgínia, Alika encontra conforto nos braços de Tonho. O clima de cumplicidade transborda e os dois finalmente têm sua primeira noite de amor.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Mas nem tudo é romance. A consciência de Alika começa a pesar, e ela sente que precisa contar a verdade: que ela é, na verdade, a princesa Lúcia. Porém, José intervém e proíbe a revelação, temendo pela segurança da família.

