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Virginia Fonseca ironiza boatos de crise e 'anuncia' casamento com Vini Jr: 'Ele está superempolgado'

Influenciadora usou as redes sociais para afastar rumores de briga

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:48

Vini Jr. e Virginia
Vini Jr. e Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira (12), Virginia Fonseca, 27, que está passando uma temporada na Espanha, decidiu responder aos recentes rumores de crise no seu relacionamento com o astro do Real Madrid, Vini Jr.

Diretamente da casa do jogador, Virginia compartilhou um momento inusitado nos seus stories ao mostrar uma bota de estilo bem 'diferentão' do craqu,  que contava com detalhes que lembravam o tule de um véu de noiva, e não perdeu a oportunidade de alfinetar.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

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Rindo da situação, a empresária 'decretou' que o look para o grande dia já estava escolhido pelo atleta. “E olha, Vini já tem a bota pra quando a gente for casar. Véu e tudo mais. Arrasou. Tá superempolgado”, brincou ela, enquanto filmava o calçado estilizado.

Para evitar qualquer confusão com os mais desavisados, Virginia fez questão de legendar o vídeo com um aviso: “Contém ironia e brincadeira, viu, grupo?”.

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Tags:

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