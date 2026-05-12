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Virginia Fonseca ironiza boatos de crise e 'anuncia' casamento com Vini Jr: 'Ele está superempolgado'

Influenciadora usou as redes sociais para afastar rumores de briga

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:48

Vini Jr. e Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira (12), Virginia Fonseca, 27, que está passando uma temporada na Espanha, decidiu responder aos recentes rumores de crise no seu relacionamento com o astro do Real Madrid, Vini Jr.

Diretamente da casa do jogador, Virginia compartilhou um momento inusitado nos seus stories ao mostrar uma bota de estilo bem 'diferentão' do craqu, que contava com detalhes que lembravam o tule de um véu de noiva, e não perdeu a oportunidade de alfinetar.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

Rindo da situação, a empresária 'decretou' que o look para o grande dia já estava escolhido pelo atleta. “E olha, Vini já tem a bota pra quando a gente for casar. Véu e tudo mais. Arrasou. Tá superempolgado”, brincou ela, enquanto filmava o calçado estilizado.