Sebastião descobre crime de Virgínia em 'A Nobreza do Amor' desta terça (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:00
No capítulo desta terça (12), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a vilania de Virgínia subiu de nível! A dondoca não apenas sabotou os convites da inauguração, como tentou queimá-los para não sobrar rastro. Por sorte, Sebastião entra em cena para tentar conter as chamas. No meio dessa confusão, Tonho começa a estranhar o silêncio de Casemiro e teme que sua ausência estrague o grande dia de Alika.
A Nobreza do Amor
Kênia, desesperada, foge para encontrar Dumi, mas acaba ouvindo o que não queria, o guarda afirma que não a ama. Jendal finalmente conhece Imani, a farsante que está se passando por Alika para enganar a realeza.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.