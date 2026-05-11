SAÚDE

Vocalista da Calcinha Preta é internada e desfalca show da banda; confira estado de saúde

Ohara Ravick precisou de atendimento médico em Aracaju

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:30

Vocalista da Calcinha Preta, Ohara Ravick Crédito: Reprodução/Instagram

No show da Calcinha Preta em Piripiri (PI) neste último fim de semana, a cantora Ohara Ravick deu um susto na equipe e nos fãs ao precisar ser internada em um hospital de Aracaju, Sergipe, por conta de uma virose, que acabou evoluindo para um quadro de desidratação.

Vocalista da Calcinha Preta, Ohara Ravick 1 de 8

Pelas redes sociais, Ohara acalmou todo mundo e explicou que o repouso hospitalar foi uma decisão médica para garantir que ela se recuperasse o mais rápido possível. Afinal, com a agenda lotada do grupo, saúde vem sempre em primeiro lugar para aguentar o pique das apresentações.

Já no domingo (10), a loira apareceu sorridente em seus stories para anunciar que recebeu alta e já está em casa. "Os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem", contou ela, agradecendo a enxurrada de mensagens de carinho que recebeu enquanto estava sob cuidados médicos.