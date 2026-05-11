Vocalista da Calcinha Preta é internada e desfalca show da banda; confira estado de saúde

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:30
No show da Calcinha Preta em Piripiri (PI) neste último fim de semana, a cantora Ohara Ravick deu um susto na equipe e nos fãs ao precisar ser internada em um hospital de Aracaju, Sergipe, por conta de uma virose, que acabou evoluindo para um quadro de desidratação.
Vocalista da Calcinha Preta, Ohara Ravick
Pelas redes sociais, Ohara acalmou todo mundo e explicou que o repouso hospitalar foi uma decisão médica para garantir que ela se recuperasse o mais rápido possível. Afinal, com a agenda lotada do grupo, saúde vem sempre em primeiro lugar para aguentar o pique das apresentações.
Já no domingo (10), a loira apareceu sorridente em seus stories para anunciar que recebeu alta e já está em casa. "Os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem", contou ela, agradecendo a enxurrada de mensagens de carinho que recebeu enquanto estava sob cuidados médicos.
Ohara garantiu que já está pronta para retomar a agenda profissional nesta segunda-feira (11). "Já estou de volta aos meus compromissos profissionais e muito feliz por isso! E olha... essa semana promete, viu?", adiantou a vocalista da banda Calcinha Preta.