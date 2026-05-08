POLÊMICA

Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos: 'Muitos casamentos acabariam'

Gisa Custolli, que vive uma relação aberta, conta que craques casados se arriscam no direct

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:34

Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos Crédito: Divulgação

Eleita a Miss Copa do Mundo Argentina, a influenciadora Gisa Custolli que já é um rosto conhecido nas plataformas de conteúdo adulto, abriu o jogo sobre as investidas que recebe nos bastidores, e tem muito jogador de futebol famoso se arriscando no direct.

Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina 1 de 4

Segundo Gisa, os craques são os mais 'corajosos' (ou descuidados) na hora da paquera, superando até os cantores de sertanejo e funk. “Eles mandam nudes, tenho uma coleção”, revelou ela, aos risos. A modelo garante que, embora não exponha os nomes, a lista de contatos é de peso. “Se vazar por aí, muito casamento acaba e muito jogador passa vergonha”, disparou.

Se para muitos a ideia de receber fotos íntimas de outros homens seria motivo de briga, na casa de Gisa a situação é bem diferente. Ela vive uma relação aberta e conta com o apoio total do marido, que incentiva sua carreira.

A história fica ainda mais inusitada, o companheiro da influencer entrou com um pedido oficial para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, com um título inusitado de 'maior corno do mundo'. “A gente conversa muito, não vive uma relação de mentira. Ele não é ciumento e gosta de me ver brilhando”, explicou Gisa.