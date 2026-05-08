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Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos: 'Muitos casamentos acabariam'

Gisa Custolli, que vive uma relação aberta, conta que craques casados se arriscam no direct

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:34

Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos Crédito: Divulgação

Eleita a Miss Copa do Mundo Argentina, a influenciadora Gisa Custolli que já é um rosto conhecido nas plataformas de conteúdo adulto, abriu o jogo sobre as investidas que recebe nos bastidores, e tem muito jogador de futebol famoso se arriscando no direct.

Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina

Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina por Divulgação
Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina por Divulgação
Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina por Divulgação
Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina por Divulgação
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Gisa Custolli foi eleita Miss da Copa Argentina por Divulgação

Segundo Gisa, os craques são os mais 'corajosos' (ou descuidados) na hora da paquera, superando até os cantores de sertanejo e funk. “Eles mandam nudes, tenho uma coleção”, revelou ela, aos risos. A modelo garante que, embora não exponha os nomes, a lista de contatos é de peso. “Se vazar por aí, muito casamento acaba e muito jogador passa vergonha”, disparou.

Se para muitos a ideia de receber fotos íntimas de outros homens seria motivo de briga, na casa de Gisa a situação é bem diferente. Ela vive uma relação aberta e conta com o apoio total do marido, que incentiva sua carreira.

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A história fica ainda mais inusitada, o companheiro da influencer entrou com um pedido oficial para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, com um título inusitado de 'maior corno do mundo'. “A gente conversa muito, não vive uma relação de mentira. Ele não é ciumento e gosta de me ver brilhando”, explicou Gisa.

Gisa encara o concurso Miss Copa do Mundo 2026 como uma oportunidade de mostrar que o mundo das modelos "+18" também pode ocupar espaços tradicionais. Representando a Argentina, o desfile oficial do concurso, que reúne modelos representando diversas seleções mundiais, está marcado para julho, em São Paulo.

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Tags:

Copa do Mundo Gisa Custolli Miss da Copa

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