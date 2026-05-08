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Forró, cerveja e vila junina: Biergarten anuncia arraiá no Trapiche Barnabé em Salvador

Evento terá shows de forró, comidas típicas e brincadeiras no clima de São João

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:27

São João
São João Crédito: Eric Amorim

O clima de São João já começou a tomar conta de Salvador e o Trapiche Barnabé vai entrar na rota das festas juninas no fim deste mês. No dia 31 de maio, o espaço recebe o Arraiá do Biergarten, evento que aposta em forró, comidas típicas e uma ambientação inspirada nas tradicionais vilas juninas.

A programação começa às 16h e reúne apresentações de Um Tal do Xote, Forró do Tico e Norberto Curvelo. Entre um show e outro, o DJ Roger assume o comando da pista.

Arraiá do Biergarten

São João por Eric Amorim
São João por Eric Amorim
São João por Eric Amorim
São João por Eric Amorim
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São João por Eric Amorim

A ideia é transformar o Trapiche Barnabé em um espaço com cara de interior, com barracas temáticas, brincadeiras tradicionais e comidas típicas espalhadas pelo evento.

Conhecido por reunir música e experiências ao ar livre, o Biergarten deve apostar mais uma vez no clima de encontro entre amigos, agora embalado pelo repertório de forró, baião e xote que domina o período junino na Bahia.

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O evento conta com patrocínio de uma marca de cerveja e os ingressos já estão à venda pela Ticketmaker.

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