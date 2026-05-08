João Guilherme abre o jogo sobre o que aprendeu namorando Bruna Marquezine

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:20
Durante a participação de João Guilherme no PodDelas nesta quinta-feira (7), o ator abriu o coração sobre como sua visão sobre relacionamentos mudou da água para o vinho, especialmente após seu último namoro com Bruna Marquezine.
Bruna Marquezine e João Guilherme
João, que já teve romances muito expostos no passado, contou que cansou de ser alvo de especulações que não levavam a lugar nenhum. Mas a grande virada veio com a convivência com Bruna. Segundo ele, foi a atriz quem lhe ensinou o valor do silêncio. "Tive alguém que me mostrou como é mais fácil e mais seguro ser mais discreto", admitiu o jovem.
João Guilherme garantiu que não tem um padrão de beleza físico, mas é extremamente exigente com o intelecto de quem está ao seu lado. "Eu não consigo me relacionar com pessoa sonsa, burra, muito rasa. Preciso ter admiração", disparou ele. O ator confessou que o talento é o seu maior 'gatilho' de paixão, ver uma mulher sendo incrível no que faz, especialmente atrizes, é o que realmente desperta seu interesse.
O desabafo também tocou em uma ferida para quem cresceu sob os holofotes, o cansaço do julgamento alheio. João explicou que percebeu que postar detalhes da intimidade só servia para alimentar críticas. Hoje, ele escolhe a dedo o que compartilha, focando mais na carreira e menos no 'quem beijou quem'.