Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Guilherme abre o jogo sobre o que aprendeu namorando Bruna Marquezine

Em desabafo sincero, o ator revelou por que decidiu 'esconder' sua vida íntima e confessou o que é essencial para conquistá-lo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:20

Bruna Marquezine e João Guilherme
Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante a participação de João Guilherme no PodDelas nesta quinta-feira (7), o ator abriu o coração sobre como sua visão sobre relacionamentos mudou da água para o vinho, especialmente após seu último namoro com Bruna Marquezine.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos por Redes sociais
1 de 9
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução

João, que já teve romances muito expostos no passado, contou que cansou de ser alvo de especulações que não levavam a lugar nenhum. Mas a grande virada veio com a convivência com Bruna. Segundo ele, foi a atriz quem lhe ensinou o valor do silêncio. "Tive alguém que me mostrou como é mais fácil e mais seguro ser mais discreto", admitiu o jovem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

FOTOS: Bruna Marquezine posa só de calcinha e faz topless em ensaio sensual

João Guilherme garantiu que não tem um padrão de beleza físico, mas é extremamente exigente com o intelecto de quem está ao seu lado. "Eu não consigo me relacionar com pessoa sonsa, burra, muito rasa. Preciso ter admiração", disparou ele. O ator confessou que o talento é o seu maior 'gatilho' de paixão, ver uma mulher sendo incrível no que faz, especialmente atrizes, é o que realmente desperta seu interesse.

O desabafo também tocou em uma ferida para quem cresceu sob os holofotes, o cansaço do julgamento alheio. João explicou que percebeu que postar detalhes da intimidade só servia para alimentar críticas. Hoje, ele escolhe a dedo o que compartilha, focando mais na carreira e menos no 'quem beijou quem'.

Leia mais

Imagem - Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos: 'Muitos casamentos acabariam'

Miss da Copa revela que recebe nudes de jogadores famosos: 'Muitos casamentos acabariam'

Imagem - 'Não é frescura': Padre Marcelo Rossi impressiona com antes e depois e faz alerta sobre depressão

'Não é frescura': Padre Marcelo Rossi impressiona com antes e depois e faz alerta sobre depressão

Imagem - 'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

Tags:

João Guilherme Bruna Marquezine

Mais recentes

Imagem - Novo estudo descobre mecanismos ocultos em rochas e revela prova incontestável da sobrevivência em Marte

Novo estudo descobre mecanismos ocultos em rochas e revela prova incontestável da sobrevivência em Marte
Imagem - Reality gospel em Salvador promete revelar novas bandas e dar vaga em festival de 2026

Reality gospel em Salvador promete revelar novas bandas e dar vaga em festival de 2026
Imagem - 'Estou de volta': Ator e dublador Clecio Souto recebe alta após internação psiquiátrica

'Estou de volta': Ator e dublador Clecio Souto recebe alta após internação psiquiátrica