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João Guilherme abre o jogo sobre o que aprendeu namorando Bruna Marquezine

Em desabafo sincero, o ator revelou por que decidiu 'esconder' sua vida íntima e confessou o que é essencial para conquistá-lo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:20

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante a participação de João Guilherme no PodDelas nesta quinta-feira (7), o ator abriu o coração sobre como sua visão sobre relacionamentos mudou da água para o vinho, especialmente após seu último namoro com Bruna Marquezine.

Bruna Marquezine e João Guilherme 1 de 9

João, que já teve romances muito expostos no passado, contou que cansou de ser alvo de especulações que não levavam a lugar nenhum. Mas a grande virada veio com a convivência com Bruna. Segundo ele, foi a atriz quem lhe ensinou o valor do silêncio. "Tive alguém que me mostrou como é mais fácil e mais seguro ser mais discreto", admitiu o jovem.

João Guilherme garantiu que não tem um padrão de beleza físico, mas é extremamente exigente com o intelecto de quem está ao seu lado. "Eu não consigo me relacionar com pessoa sonsa, burra, muito rasa. Preciso ter admiração", disparou ele. O ator confessou que o talento é o seu maior 'gatilho' de paixão, ver uma mulher sendo incrível no que faz, especialmente atrizes, é o que realmente desperta seu interesse.