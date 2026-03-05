SENSUAL

FOTOS: Bruna Marquezine posa só de calcinha e faz topless em ensaio sensual

Atriz também chamou atenção ao surgir com novo visual e cabelos mais curtos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:18

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine voltou a movimentar as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (5). A atriz de 30 anos apareceu em uma foto topless, usando apenas calcinha preta e sentada na cama, em um clique que rapidamente viralizou entre fãs.

A imagem foi compartilhada pelo perfil Marquezine Archive, um fã-clube dedicado à artista no X, antigo Twitter. Nos comentários, seguidores reagiram com elogios e brincadeiras envolvendo o cantor canadense Shawn Mendes, apontado como namorado da atriz.

“Shawn voltando agora pro Brasil”, escreveu uma internauta em tom de brincadeira. Outros seguidores também destacaram a beleza da atriz. “Bru Bru que pintura”, comentou uma fã. “Estou sem palavras”, disse outra.

Mais cedo, Bruna já havia chamado atenção ao mostrar que mudou o visual. A atriz se despediu dos cabelos longos e apareceu com os fios mais curtos, o que também repercutiu entre seguidores.

O relacionamento com Shawn Mendes se tornou público no Réveillon, quando os dois passaram a virada do ano juntos em Alagoas. Na ocasião, eles estavam acompanhados por Sasha Meneghel, amiga próxima de Bruna, e pelo cantor João Lucas.

Desde então, o casal tem sido visto em diferentes momentos juntos. Após o período no Brasil, Bruna viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde foi fotografada por paparazzi ao lado do cantor, tanto na casa dele quanto em passeios pela cidade.

No Carnaval, os dois voltaram a aparecer juntos em Salvador. Shawn Mendes curtiu a folia na capital baiana e chegou a se hospedar na casa de Ivete Sangalo. Durante o Circuito Barra-Ondina, vídeos que circularam nas redes mostraram o casal conversando, dançando e trocando beijos.