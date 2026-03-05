Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha

Comparação entre “Risk It All” e “Imprevistos” viraliza nas redes e levanta debate entre fãs

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:06

Bruno Mars e Pablo
Bruno Mars e Pablo Crédito: Reprodução

Uma comparação musical tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. Internautas apontam que a canção “Risk It All”, lançada por Bruno Mars em 27 de fevereiro de 2026 no álbum The Romantic, apresenta uma melodia semelhante à de “Imprevistos”, sucesso de 2015 do cantor Pablo.

Pablo do Arrocha

Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
Pablo do Arrocha por Reprodução
1 de 10
Pablo do Arrocha por Reprodução

O assunto ganhou força após vídeos comparando trechos das duas músicas começarem a circular na internet. Nas publicações, usuários destacam pontos específicos da melodia que consideram parecidos entre as faixas.

A discussão rapidamente se espalhou pelas redes, com fãs debatendo se a semelhança seria apenas coincidência musical ou algo mais próximo de inspiração direta.

Até o momento, nem Bruno Mars nem Pablo comentaram publicamente sobre a comparação feita pelos internautas.

Nas redes, o debate segue dividido entre quem acredita que as músicas têm trechos realmente parecidos e quem considera a semelhança apenas uma coincidência comum no universo da música.

Ouça as músicas

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo fará show exclusivo para hóspedes em resort na Praia do Forte

Ivete Sangalo fará show exclusivo para hóspedes em resort na Praia do Forte

Imagem - Excluído de bolão da Mega-Sena premiado com R$ 206 milhões, idoso recebe valor dois anos depois

Excluído de bolão da Mega-Sena premiado com R$ 206 milhões, idoso recebe valor dois anos depois

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Mais recentes

Imagem - Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia
Imagem - 'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois

'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois
Imagem - Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos
02

Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
03

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
04

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação