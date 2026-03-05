POLÊMICA

Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha

Comparação entre “Risk It All” e “Imprevistos” viraliza nas redes e levanta debate entre fãs

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:06

Bruno Mars e Pablo Crédito: Reprodução

Uma comparação musical tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. Internautas apontam que a canção “Risk It All”, lançada por Bruno Mars em 27 de fevereiro de 2026 no álbum The Romantic, apresenta uma melodia semelhante à de “Imprevistos”, sucesso de 2015 do cantor Pablo.

O assunto ganhou força após vídeos comparando trechos das duas músicas começarem a circular na internet. Nas publicações, usuários destacam pontos específicos da melodia que consideram parecidos entre as faixas.

A discussão rapidamente se espalhou pelas redes, com fãs debatendo se a semelhança seria apenas coincidência musical ou algo mais próximo de inspiração direta.

Até o momento, nem Bruno Mars nem Pablo comentaram publicamente sobre a comparação feita pelos internautas.

Nas redes, o debate segue dividido entre quem acredita que as músicas têm trechos realmente parecidos e quem considera a semelhança apenas uma coincidência comum no universo da música.