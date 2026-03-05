DIRETO DE HOGWARTS

Quanto custa o Pomo de Ouro? Itens originais de 'Harry Potter' são leiloados; confira

Itens arrecadaram quase R$ 500 mil em leilão exclusivo de colecionador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:39

Harry Potter Crédito: Divulgação

Em um evento de vendas online na última quarta-feira (4), vários artefatos usados nas gravações dos filmes de 'Harry Potter' foram leiloados. O grande destaque do lote foi, sem surpresa, a Pedra Filosofal. O artefato avermelhado que deu início a tudo em 2001 foi arrematado por nada menos que 14,3 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 100 mil. No filme, Harry e Voldemort lutam por ela.

Logo atrás, o Pomo de Ouro provou que continua difícil de capturar, mas não impossível. A bolinha alada, essencial nas partidas de Quadribol, saiu por 7,8 mil libras (aproximadamente R$ 54 mil). Varinhas icônicas usadas por Dumbledore, Voldemort e pelo próprio Harry também atingiram valores altíssimos, garantindo que o leilão arrecadasse um total impressionante de R$ 474 mil.

O que fez os preços decolarem foi a procedência das peças. Segundo o site Page Six, os itens pertenciam a um colecionador particular que trabalhou nos bastidores da indústria cinematográfica. Ou seja: são objetos de cena autênticos, usados durante as filmagens entre 2001 e 2011.

"O que realmente atraiu os fãs foi o fato de que esses adereços não eram cópias feitas posteriormente, mas peças originais produzidas para uso no set", explicou Andrew Ewbank, um dos organizadores da venda, celebrando o sucesso do leilão.