'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois

Novela de João Emanuel Carneiro substituirá 'Rainha da Sucata' no Vale a Pena Ver de Novo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:00

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' Crédito: Reprodução/TV Globo

O icônico 'Oi Oi Oi' está prestes a ecoar novamente nas tardes da TV Globo. E por onde andam as crianças que davam vida ao lixão da Mãe Lucinda? Catorze anos após o fenômeno que parou o Brasil, os pequenos Rita, Batata e companhia cresceram, seguiram caminhos surpreendentes. Confira o antes e depois desse elenco mirim que marcou uma geração:

Mel Maia (Rita)

Nossa eterna Ritinha hoje tem 21 anos. Com mais de 22 milhões de seguidores, Mel nunca parou, emendou sucessos como 'Vai na Fé' e brilhou recentemente na Netflix em 'Os Donos do Jogo'. No campo pessoal, a atriz vive um romance com o lutador Luan Vinícius.

Bernardo Simões (Batata)

O pequeno Batata, que emocionou o Brasil ao casar com Rita no lixão, seguiu um caminho bem diferente. Prestes a fazer 24 anos, Bernardo optou pela discrição. Seu último trabalho na TV foi em 2013 e hoje ele mantém suas redes sociais privadas, longe dos holofotes.

Jottapê (Jerônimo)

O pequeno Jerônimo se tornou um astro em 'Sintonia'. João Pedro Correia hoje é o MC Jottapê. Além do sucesso na música e no streaming, ele é pai de dois filhos e compartilha sua rotina de fé após se converter à religião evangélica.

Karol Lannes (Ágata)

A filha de Carminha cresceu e segue na arte. Aos 25 anos, Karol já trabalhou como DJ e brilhou em séries da HBO Max e Star+. Recentemente, ela assumiu sua sexualidade e hoje integra o elenco de 'Os 12 Signos de Valentina', na Netflix.

Bruna Griphao (Paloma)

Bruna tinha 13 anos na trama e hoje, aos 26, é um dos nomes mais comentados do país. Terceira colocada no BBB 23 e musa do Carnaval, a atriz está confirmadíssima na nova série de Cauã Reymond, 'Jogada de Risco'.

João Fernandes (Picolé)

O carismático Picolé continuou firme na atuação. Aos 26 anos, ele se prepara para estrear na nova novela das 18h, 'A Nobreza do Amor'. João também enfrenta os desafios da paternidade solo após a perda precoce da mãe de seu filho, Nicolas, em 2021.

Gabriella Saraivah (Miluce)

Aos 21 anos, Gabriella se divide entre o Brasil e a Califórnia. Além de atuar em produções como Chiquititas e Além do Tempo, ela estuda psicologia e influencia mais de 14 milhões de pessoas com suas viagens pelo mundo.