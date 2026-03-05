Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois

Novela de João Emanuel Carneiro substituirá 'Rainha da Sucata' no Vale a Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:00

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' Crédito: Reprodução/TV Globo

O icônico 'Oi Oi Oi' está prestes a ecoar novamente nas tardes da TV Globo. E por onde andam as crianças que davam vida ao lixão da Mãe Lucinda? Catorze anos após o fenômeno que parou o Brasil, os pequenos Rita, Batata e companhia cresceram, seguiram caminhos surpreendentes. Confira o antes e depois desse elenco mirim que marcou uma geração:

  • Mel Maia (Rita)

Nossa eterna Ritinha hoje tem 21 anos. Com mais de 22 milhões de seguidores, Mel nunca parou, emendou sucessos como 'Vai na Fé' e brilhou recentemente na Netflix em 'Os Donos do Jogo'. No campo pessoal, a atriz vive um romance com o lutador Luan Vinícius.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Bruna Griphao em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
José Victor Pires em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Gabriella Saraivah em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
João Fernandes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Jottapê em 'Avenida Brasil' e, ao lado, com a mulher e os filhos por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Cauê Campos em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Mel Maia em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Bernardo Simões em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
1 de 10
Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo

  • Bernardo Simões (Batata)

O pequeno Batata, que emocionou o Brasil ao casar com Rita no lixão, seguiu um caminho bem diferente. Prestes a fazer 24 anos, Bernardo optou pela discrição. Seu último trabalho na TV foi em 2013 e hoje ele mantém suas redes sociais privadas, longe dos holofotes.

  • Jottapê (Jerônimo)

O pequeno Jerônimo se tornou um astro em 'Sintonia'. João Pedro Correia hoje é o MC Jottapê. Além do sucesso na música e no streaming, ele é pai de dois filhos e compartilha sua rotina de fé após se converter à religião evangélica.

  • Karol Lannes (Ágata)

A filha de Carminha cresceu e segue na arte. Aos 25 anos, Karol já trabalhou como DJ e brilhou em séries da HBO Max e Star+. Recentemente, ela assumiu sua sexualidade e hoje integra o elenco de 'Os 12 Signos de Valentina', na Netflix.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Falabella celebra sucesso de Prima Facie e reage a rumores sobre Avenida Brasil

Nina, Suelen, Nilo e mais: saiba quais personagens ficaram de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Avenida Brasil 2 terá Carminha abandonando de vez o lixão e usando a filha para retornar à antiga vida; saiba os detalhes

Avenida Brasil 2 vem aí? Veja tudo o que já sabemos sobre a continuação da novela

Ator baiano de Avenida Brasil detona diretores da novela: 'Abusivo'

  • Bruna Griphao (Paloma)

Bruna tinha 13 anos na trama e hoje, aos 26, é um dos nomes mais comentados do país. Terceira colocada no BBB 23 e musa do Carnaval, a atriz está confirmadíssima na nova série de Cauã Reymond, 'Jogada de Risco'.

  • João Fernandes (Picolé)

O carismático Picolé continuou firme na atuação. Aos 26 anos, ele se prepara para estrear na nova novela das 18h, 'A Nobreza do Amor'. João também enfrenta os desafios da paternidade solo após a perda precoce da mãe de seu filho, Nicolas, em 2021.

  • Gabriella Saraivah (Miluce)

Aos 21 anos, Gabriella se divide entre o Brasil e a Califórnia. Além de atuar em produções como Chiquititas e Além do Tempo, ela estuda psicologia e influencia mais de 14 milhões de pessoas com suas viagens pelo mundo.

'Avenida Brasil' vai substituir 'Rainha da Sucata' no 'Vale a Pena Ver de Novo' a partir do dia 30 de março.

Leia mais

Imagem - Sabrina Sato revela apelido inusitado que a filha deu a Nicolas Prattes: 'Nunca mais parou'

Sabrina Sato revela apelido inusitado que a filha deu a Nicolas Prattes: 'Nunca mais parou'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) vibram riqueza

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) vibram riqueza

Imagem - 30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

Tags:

Novelas Avenida Brasil Novelas da Rede Globo Ex-atores Mirins Vale A Pena ver de Novo

Mais recentes

Imagem - Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia

Cansaço e sono no meio da tarde? Entenda por que isso acontece e como recuperar a energia
Imagem - Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha

Plágio? Internautas apontam semelhança entre música de Bruno Mars e hit de Pablo do Arrocha
Imagem - Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

Tempos difíceis chegam ao fim para 3 signos hoje (5 de março) e um novo capítulo começa com clareza e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos
02

Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
03

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
04

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação