Ator baiano de Avenida Brasil detona diretores da novela: 'Abusivo'

Elis Freire
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:46
O ator soteropolitano Emiliano D'Avila abriu o jogo sobre a sua participação em "Avenida Brasil", clássica novela da TV Globo, 13 anos após integrar o elenco. Ele criticou a relação que a direção mantinha com os atores. Segundo Emiliano, que já participou de produções como "Vai que Cola" e "Clandestinos", o tratamento que recebeu nos bastidores foi extremamente abusivo.
"Foi a minha primeira grande produção, eu não tive auxílio, eu não tive uma boa recepção da direção, eu não tive um acolhimento e hoje eu posso falar sem o menor problema que eu peguei um ambiente extremamente tóxico! Hoje as pessoas não toleram mais isso, mas naquela época era normal o relacionamento abusivo. Felizmente tive a sorte de ter um elenco muito querido e a gente era muito carinhoso um com o outro", detonou em entrevista ao podcast O Ator Nordestino.
Emiliano D'Avila em "Avenida Brasil"
Ele contou ainda como foi que conseguiu um papel na novela que ganhou tanto destaque nacionalmente. Em Avenida Brasil, Emiliano viveu Lúcio, filho mau-caráter de Janaina (Claudia Missura) que se tornou amante da icônica vilã Carminha (Adriana Esteves). "Emanuel Carneiro que escreveu Avenida Brasil é casado com Carmo Della Vecchia, que assistiu 'Clandestinos', gostou muito e recomendo. Aí eu fiz o teste e entrei para a novela", contou.
"Avenida Brasil" teve direção geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim e direção de núcleo de Ricardo Waddington. Outros diretores também integraram a superprodução da televisão brasileira: Gustavo Fernandez, Thiago Teitelroit, Paulo Silvestrini, André Câmara e Joana Jabace.