Ator baiano de Avenida Brasil detona diretores da novela: 'Abusivo'

Treze anos depois, Emiliano D'Avila abriu o jogo sobre os bastidores da clássica produção da teledramaturgia

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:46

Emiliano D'Avila abre jogo sobre sua participação em "Avenida Brasil" Crédito: Reprodução

O ator soteropolitano Emiliano D'Avila abriu o jogo sobre a sua participação em "Avenida Brasil", clássica novela da TV Globo, 13 anos após integrar o elenco. Ele criticou a relação que a direção mantinha com os atores. Segundo Emiliano, que já participou de produções como "Vai que Cola" e "Clandestinos", o tratamento que recebeu nos bastidores foi extremamente abusivo.

"Foi a minha primeira grande produção, eu não tive auxílio, eu não tive uma boa recepção da direção, eu não tive um acolhimento e hoje eu posso falar sem o menor problema que eu peguei um ambiente extremamente tóxico! Hoje as pessoas não toleram mais isso, mas naquela época era normal o relacionamento abusivo. Felizmente tive a sorte de ter um elenco muito querido e a gente era muito carinhoso um com o outro", detonou em entrevista ao podcast O Ator Nordestino.

Ele contou ainda como foi que conseguiu um papel na novela que ganhou tanto destaque nacionalmente. Em Avenida Brasil, Emiliano viveu Lúcio, filho mau-caráter de Janaina (Claudia Missura) que se tornou amante da icônica vilã Carminha (Adriana Esteves). "Emanuel Carneiro que escreveu Avenida Brasil é casado com Carmo Della Vecchia, que assistiu 'Clandestinos', gostou muito e recomendo. Aí eu fiz o teste e entrei para a novela", contou.

"Avenida Brasil" teve direção geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim e direção de núcleo de Ricardo Waddington. Outros diretores também integraram a superprodução da televisão brasileira: Gustavo Fernandez, Thiago Teitelroit, Paulo Silvestrini, André Câmara e Joana Jabace.