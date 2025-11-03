Acesse sua conta
Mãe de Isabella Nardoni detona Tremembé: 'Tornar assassinos heróis'

Ana Carolina gravou vídeo em que refletiu sobre o impacto da série da Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:00

Ana Carolina Oliveira critica Tremembé
Ana Carolina Oliveira critica Tremembé Crédito: Reprodução

Mãe de Isabela Nardoni, garota assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008 em um crime brutal que ganhou repercussão nacional, Ana Carolina Oliveira gravou um vídeo nas redes sociais para dar sua opinião sobre a série "Tremembé", lançada pela "Prime Video" na última sexta-feira (31). A produção brasileira conta a história de diversos criminosos detidos em presídio que leva o nome da série no interior de São Paulo, incluindo Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, responsáveis por matar Isabela. 

A vereadora refletiu que, na sua opinião, a série está causando um impacto extremamente negativo na opinião pública. "A minha preocupação é de tornar assassinos pessoas de visibilidade e heróis, sendo que essas histórias contadas estão longe disso", começou falando.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

Ana Carolina garantiu que não vai assistir por sua "saúde mental": "Eu faço parte dessa história e por cuidado com a minha saúde mental eu não assistirei. Uma coisa é eu falar sobre a minha filha aqui, outra coisa é eu assistir, vivenciar a cena do crime", explicou. "Eu vi relatos de pessoas do quanto elas saíram impactadas, chorando", completou.

Por fim, ela reforçou o seu posicionamento, mesmo garantindo que respeita o trabalho de Ullisses Campbell, roteirista de "Tremembé": "Eu e só acho que a gente tomar cuidado em tornar celebridades essas pessoas que são verdadeiras assassinas. Eu respeito muito o trabalho do Ulisses, que fez essa construção, esse trabalho, mas não assistirei", finalizou. 

Relembre o caso

O caso Nardoni ocorreu em 29 de março de 2008, quando Isabella foi jogada do sexto andar do edifício London, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. O crime teve ampla repercussão nacional e resultou na condenação de Alexandre, pai da criança, e de Anna Carolina, madrasta da menina.

Em 2010, após um julgamento de grande repercussão, Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, enquanto Anna Carolina Jatobá recebeu pena de 26 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Hoje, os dois cumprem pena em regime aberto. 

