Mãe de Isabella Nardoni detona Tremembé: 'Tornar assassinos heróis'

Ana Carolina gravou vídeo em que refletiu sobre o impacto da série da Prime Video

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 22:00

Ana Carolina Oliveira critica Tremembé Crédito: Reprodução

Mãe de Isabela Nardoni, garota assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008 em um crime brutal que ganhou repercussão nacional, Ana Carolina Oliveira gravou um vídeo nas redes sociais para dar sua opinião sobre a série "Tremembé", lançada pela "Prime Video" na última sexta-feira (31). A produção brasileira conta a história de diversos criminosos detidos em presídio que leva o nome da série no interior de São Paulo, incluindo Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, responsáveis por matar Isabela.

A vereadora refletiu que, na sua opinião, a série está causando um impacto extremamente negativo na opinião pública. "A minha preocupação é de tornar assassinos pessoas de visibilidade e heróis, sendo que essas histórias contadas estão longe disso", começou falando.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Ana Carolina garantiu que não vai assistir por sua "saúde mental": "Eu faço parte dessa história e por cuidado com a minha saúde mental eu não assistirei. Uma coisa é eu falar sobre a minha filha aqui, outra coisa é eu assistir, vivenciar a cena do crime", explicou. "Eu vi relatos de pessoas do quanto elas saíram impactadas, chorando", completou.

Por fim, ela reforçou o seu posicionamento, mesmo garantindo que respeita o trabalho de Ullisses Campbell, roteirista de "Tremembé": "Eu e só acho que a gente tomar cuidado em tornar celebridades essas pessoas que são verdadeiras assassinas. Eu respeito muito o trabalho do Ulisses, que fez essa construção, esse trabalho, mas não assistirei", finalizou.

Relembre o caso

O caso Nardoni ocorreu em 29 de março de 2008, quando Isabella foi jogada do sexto andar do edifício London, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. O crime teve ampla repercussão nacional e resultou na condenação de Alexandre, pai da criança, e de Anna Carolina, madrasta da menina.