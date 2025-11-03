CONFIRA

Atores de ‘Tremembé’ surpreendem com antes e depois; veja fotos

Série é uma das mais assistidas no momento e tem gerado repercussão nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:12

Atriz Letícia Rodrigues passou por mudança para viver Sandrão Crédito: Reprodução | Instagram

Séries de true crime costumam chamar atenção e interesse público, e com “Tremembé”, que reúne os crimes que mais chocaram o Brasil, não seria diferente. A série do Prime Video é uma das mais comentadas, e diversos atores estão sendo elogiadas por sua atuação, principalmente Marina Ruy Barbosa. No entanto, o que também tem chamado atenção do público é a diferença extrema que os atores passaram para viver, como Elize Matsunaga, Sandrão e outros. Veja a mudanças dos atores:

Carol Garcia como Elize Matsunaga

Atriz Carol Garcia Crédito: Reprodução (Instagram/Prime Video)

Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão

Atriz Letícia Rodrigues Crédito: Reprodução | Instagram

Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos

Ator Kelner Macêdo Crédito: Reprodução (Instagram/Prime Video)

Criminosos que aparecem na série Tremembé 1 de 11

Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni

Ator Lucas Oradovschi Crédito: Reprodução | Instagram

Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih