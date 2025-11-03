Atores de ‘Tremembé’ surpreendem com antes e depois; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:12
Séries de true crime costumam chamar atenção e interesse público, e com “Tremembé”, que reúne os crimes que mais chocaram o Brasil, não seria diferente. A série do Prime Video é uma das mais comentadas, e diversos atores estão sendo elogiadas por sua atuação, principalmente Marina Ruy Barbosa. No entanto, o que também tem chamado atenção do público é a diferença extrema que os atores passaram para viver, como Elize Matsunaga, Sandrão e outros. Veja a mudanças dos atores:
Criminosos que aparecem na série Tremembé