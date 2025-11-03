Acesse sua conta
Atores de ‘Tremembé’ surpreendem com antes e depois; veja fotos

Série é uma das mais assistidas no momento e tem gerado repercussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:12

Atriz Letícia Rodrigues passou por mudança para viver Sandrão
Atriz Letícia Rodrigues passou por mudança para viver Sandrão Crédito: Reprodução | Instagram

Séries de true crime costumam chamar atenção e interesse público, e com “Tremembé”, que reúne os crimes que mais chocaram o Brasil, não seria diferente. A série do Prime Video é uma das mais comentadas, e diversos atores estão sendo elogiadas por sua atuação, principalmente Marina Ruy Barbosa. No entanto, o que também tem chamado atenção do público é a diferença extrema que os atores passaram para viver, como Elize Matsunaga, Sandrão e outros. Veja a mudanças dos atores:

Carol Garcia como Elize Matsunaga

Atriz Carol Garcia
Atriz Carol Garcia Crédito: Reprodução (Instagram/Prime Video)

Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão

Atriz Letícia Rodrigues
Atriz Letícia Rodrigues Crédito: Reprodução | Instagram

Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos

Ator Kelner Macêdo
Ator Kelner Macêdo Crédito: Reprodução (Instagram/Prime Video)

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni

Ator Lucas Oradovschi
Ator Lucas Oradovschi Crédito: Reprodução | Instagram

Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih

Ator Anselmo Vasconcelos
Ator Anselmo Vasconcelos Crédito: Reprodução | Instagram

