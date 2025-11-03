Acesse sua conta
Tremembé: esposa de Daniel Cravinhos manda recado para Suzane von Richthofen e diz que marido cometeu 'erro da juventude'

Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos foram condenados a mais de 38 anos de prisão pelo crime

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:57

Esposa de Cristian Cravinhos manda recado para Suzane
Esposa de Cristian Cravinhos manda recado para Suzane Crédito: Reprodução

Carolina Andrade, esposa de Daniel Cravinhos, um dos condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, falou pela primeira vez sobre o relacionamento dos dois em entrevista ao programa Balanço Geral, em julho deste ano. A biomédica de 26 anos contou como conheceu o marido, descreveu a rotina do casal e mandou um recado inusitado para Suzane.

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos foram condenados a mais de 38 anos de prisão pelo crime cometido em 31 de outubro de 2002, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Atualmente em regime semiaberto, Daniel vive um novo relacionamento com Carolina, que o conheceu pelas redes sociais. Segundo ela, tudo começou com um simples “bom dia” enviado por curiosidade. “Agendamos um jantar e, depois do primeiro encontro, nunca mais nos separamos”, lembrou.

Carolina contou que Daniel é “extremamente amoroso, trabalhador e sincero”, e afirmou que nunca sentiu medo do marido. “Ele me traz segurança”, disse. Sobre o passado, classificou o crime como um erro da juventude e afirmou que o assunto não faz parte da rotina dos dois.

A biomédica ainda falou sobre Suzane, ex-namorada de Daniel, e garantiu não sentir ciúme. “Falaria: ‘Suzane, menina, onde você foi meter meu bebezinho?’”, brincou.

Casados há cinco meses, Daniel e Carolina decidiram deixar o sobrenome Cravinhos no passado. Ambos adotaram o nome Andrade de Paula e Silva, escolhido por ela. “Esse nome carrega uma nova história. Cravinhos é único e sempre vai remeter ao crime. Preferimos começar do zero”, explicou.

