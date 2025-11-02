TREMEMBÉ

Tremembé: filho de Suzane Von Richthofen tem 2 anos e não leva o sobrenome da mãe

Ele nasceu quando Suzane já cumpria pena em regime aberto

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:58

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002, vive hoje uma nova fase da vida. Em liberdade condicional e longe dos holofotes, ela se tornou mãe em janeiro de 2024. O menino nasceu no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, no interior de São Paulo, em um parto cercado de discrição e medidas de segurança.

O bebê recebeu o nome de Felipe, em homenagem ao pai, o médico Felipe Zecchini Muniz, que atua como neurologista e vive na mesma cidade. A escolha do nome foi vista como uma forma de reforçar o novo capítulo da vida de Suzane, que tenta se distanciar do passado marcado pelo crime. O menino não carrega o sobrenome “von Richthofen”, decisão que teria sido tomada para evitar associações diretas ao caso que chocou o país há mais de duas décadas.

Atualmente, o pequeno Felipe tem 1 ano e 10 meses. Ele nasceu quando Suzane já cumpria pena em regime aberto, após ter passado quase duas décadas presa na Penitenciária Feminina de Tremembé. Desde então, ela leva uma vida discreta ao lado do marido e do filho, evitando aparições públicas e mantendo distância da mídia.