Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

O método usa manchas de tinta para avaliar aspectos da personalidade e é um dos mais conhecidos e também um dos mais debatidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:45

Teste de Rorschach
Teste de Rorschach Crédito: Reprodução

Um dos detalhes que mais chamou atenção na série Tremembé, que estreou nesta sexta (31) no Prime Video, foi o uso do teste de Rorschach com os detentos mais famosos do país. Mas o que é esse teste e por que as pessoas precisam ver fotos de borrões e identificar o que significam?

A técnica pode parecer confusa, mas é centenária na psicologia. O método usa manchas de tinta para avaliar aspectos da personalidade e é um dos mais conhecidos e também um dos mais debatidos na história da psicologia.

Criado em 1921 pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach, o teste consiste em apresentar dez pranchas com manchas simétricas, algumas coloridas e outras em preto e branco. A pessoa avaliada é convidada a dizer o que enxerga em cada uma delas e a interpretação das respostas busca revelar padrões de pensamento, funcionamento emocional e traços de personalidade.

O exame foi desenvolvido inicialmente para ajudar a identificar distúrbios do pensamento, especialmente a esquizofrenia. Com o tempo, passou a ser usado em avaliações clínicas e, em alguns casos, em perícias judiciais e contextos prisionais. O objetivo é compreender como o indivíduo percebe o mundo e reage a estímulos ambíguos.

Teste de Rorschach

Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
Teste de Rorschach por Reprodução
1 de 7
Teste de Rorschach por Reprodução

O procedimento segue uma ordem padronizada. O avaliado observa as pranchas e descreve o que vê. Depois, o psicólogo pode pedir que a pessoa aponte exatamente onde enxergou aquela imagem ou por que teve tal interpretação. As respostas são analisadas por meio de sistemas de codificação, sendo o mais conhecido o Sistema Compreensivo de John Exner, criado na década de 1970.

Embora ainda seja aplicado, o teste é alvo de críticas entre especialistas. A Enciclopédia Britannica e outras referências acadêmicas apontam limitações quanto à confiabilidade e à validade científica do método. Por isso, o Rorschach costuma ser usado como parte de uma bateria de testes, e não isoladamente, em diagnósticos ou perícias.

Na série Tremembé, a técnica aparece em cenas que mostram detentos sendo submetidos à avaliação psicológica. O presídio retratado na produção é inspirado na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, conhecida por abrigar presos de grande repercussão nacional, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni.

Essas cenas chamaram a atenção do público para o uso do Rorschach em ambientes forenses. Na prática, testes psicológicos em processos criminais devem ser aplicados por profissionais qualificados e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. No Brasil, nenhum exame projetivo pode, por si só, determinar culpa ou inocência, servindo apenas como instrumento complementar de avaliação.

O caso de Tremembé reforça a importância de compreender o Rorschach como um recurso técnico e interpretativo, e não como prova definitiva de comportamento. 

