Teste de Rorschach: entenda para que serve o teste com manchas que avaliou a personalidade dos presos de Tremembé

O método usa manchas de tinta para avaliar aspectos da personalidade e é um dos mais conhecidos e também um dos mais debatidos

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:45

Teste de Rorschach Crédito: Reprodução

Um dos detalhes que mais chamou atenção na série Tremembé, que estreou nesta sexta (31) no Prime Video, foi o uso do teste de Rorschach com os detentos mais famosos do país. Mas o que é esse teste e por que as pessoas precisam ver fotos de borrões e identificar o que significam?

A técnica pode parecer confusa, mas é centenária na psicologia. O método usa manchas de tinta para avaliar aspectos da personalidade e é um dos mais conhecidos e também um dos mais debatidos na história da psicologia.

Criado em 1921 pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach, o teste consiste em apresentar dez pranchas com manchas simétricas, algumas coloridas e outras em preto e branco. A pessoa avaliada é convidada a dizer o que enxerga em cada uma delas e a interpretação das respostas busca revelar padrões de pensamento, funcionamento emocional e traços de personalidade.

O exame foi desenvolvido inicialmente para ajudar a identificar distúrbios do pensamento, especialmente a esquizofrenia. Com o tempo, passou a ser usado em avaliações clínicas e, em alguns casos, em perícias judiciais e contextos prisionais. O objetivo é compreender como o indivíduo percebe o mundo e reage a estímulos ambíguos.

O procedimento segue uma ordem padronizada. O avaliado observa as pranchas e descreve o que vê. Depois, o psicólogo pode pedir que a pessoa aponte exatamente onde enxergou aquela imagem ou por que teve tal interpretação. As respostas são analisadas por meio de sistemas de codificação, sendo o mais conhecido o Sistema Compreensivo de John Exner, criado na década de 1970.

Embora ainda seja aplicado, o teste é alvo de críticas entre especialistas. A Enciclopédia Britannica e outras referências acadêmicas apontam limitações quanto à confiabilidade e à validade científica do método. Por isso, o Rorschach costuma ser usado como parte de uma bateria de testes, e não isoladamente, em diagnósticos ou perícias.

Na série Tremembé, a técnica aparece em cenas que mostram detentos sendo submetidos à avaliação psicológica. O presídio retratado na produção é inspirado na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, conhecida por abrigar presos de grande repercussão nacional, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni.

Essas cenas chamaram a atenção do público para o uso do Rorschach em ambientes forenses. Na prática, testes psicológicos em processos criminais devem ser aplicados por profissionais qualificados e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. No Brasil, nenhum exame projetivo pode, por si só, determinar culpa ou inocência, servindo apenas como instrumento complementar de avaliação.