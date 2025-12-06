TRANSPORTE DE LUXO

Como é o jatinho milionário de Belo, que pode chegar a R$ 35 milhões

Cantor usa aeronave para conciliar gravações de "Três Graças" e shows pelo Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:16

Belo usa jatinho para conciliar novela e shows pelo Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Belo, que estreou como ator em Três Graças, encontrou no seu jatinho Cessna Bravo a solução para conciliar a agenda cheia de gravações e apresentações pelo Brasil. A aeronave é considerada um dos modelos mais confortáveis da marca, capaz de transportar até oito passageiros, com cabine silenciosa e 16 janelas que permitem controle de claridade durante os voos. Além disso, sua autonomia permite voar a até 45 mil pés de altitude, chegando a 740 km/h, oferecendo maior eficiência e conforto em deslocamentos longos.

Ao jornal Extra, o cantor revelou que o espaço dentro do jatinho se tornou também um aliado nos estudos da novela. “Tenho uma aeronave, então consigo cumprir minhas atividades. Se eu não tivesse essa logística, seria impossível. A gente teve que optar por não fazer tantos shows. Antes, me apresentava segunda, terça, quarta… Hoje, consigo direcionar para sexta e sábado, às vezes domingo. É questão de ter uma prioridade. É importante eu me entregar para a novela”, contou.

Segundo informações do site especializado Aeronaves à Venda, o modelo Bravo pode ser vendido por valores que variam entre R$ 10 milhões e R$ 35 milhões, dependendo do ano de fabricação e dos opcionais de conforto. Entre os destaques da aeronave estão o trem de pouso do tipo trailing link, que absorve impactos e garante pousos mais suaves, e a cabine que oferece total silêncio durante o voo, ideal para concentração e estudo.