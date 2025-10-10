Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:32
Bella Campos, de 27 anos, abriu as portas de seu novo apartamento no Rio de Janeiro e respondeu às críticas de quem considerou o imóvel “simples demais” para uma atriz global. Em suas redes sociais, a intérprete de Maria de Fátima, de Vale Tudo, afirmou que se sente orgulhosa por ter conquistado seu próprio espaço na Zona Sul da cidade. “Ter meu apartamento aqui já é um luxo enorme pra mim”, disse a artista.
O imóvel tem 140 m², janelas amplas e muita iluminação natural. Localizado em uma das ruas mais desejadas da região, o apê foi decorado com a ajuda do pesquisador e comunicador Daniel Virgínio, criador do perfil Cafofo do Dani. Ele revelou que o projeto foi pensado para refletir a essência e o momento de vida da atriz.
Apartamento de Bella Campos
Entre os detalhes da decoração estão peças afetivas, como o troféu de atriz revelação por Pantanal e uma coleção de mini jacarés — lembrança curiosa do dia em que Bella foi mordida por um deles durante as gravações da novela. O apartamento mistura simplicidade e afeto, com cores pontuais, texturas e objetos pessoais.
Daniel destacou nas redes que o maior desafio foi equilibrar o estilo minimalista da atriz com elementos que transmitissem sua personalidade. “Morar é mais que habitar, é reconhecer a própria história em cada detalhe”, escreveu.