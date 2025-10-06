Acesse sua conta
Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imóvel no Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, é cenário constante nas publicações do cantor e de Flora Gil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:13

Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista para o mar de Copacabana
Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista para o mar de Copacabana Crédito: Reprodução

O cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento de luxo com 344 m² e uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local aparece com frequência nas redes sociais do casal, servindo de cenário para momentos em família e registros do dia a dia.

A residência fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace, um dos endereços mais prestigiados do país. O imóvel combina arquitetura clássica e conforto moderno, refletindo o estilo de vida sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor do artista.

Apartamento de Gilberto Gil

Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
1 de 7
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram

Além da vista panorâmica, o apartamento conta com amplas salas integradas, decoração elegante e peças de arte, compondo um ambiente que traduz a trajetória e a sensibilidade de Gil.

