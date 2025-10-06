Acesse sua conta
Rezende, ex de Virginia, se pronuncia após acidente com motociclista: ‘Fiquei até o socorro chegar’

Influenciador explicou o que aconteceu e afirmou que prestou socorro à vítima após a colisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:30

Rezende se envolve em acidente com moto em Londrina e presta socorro à vítima
Rezende se envolve em acidente com moto em Londrina e presta socorro à vítima Crédito: Reprodução/X

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, se pronunciou no domingo (5) sobre o acidente de trânsito ocorrido na última terça-feira (30) em Londrina (PR). O youtuber colidiu o carro que dirigia com uma motociclista, que sofreu escoriações leves e foi levada ao hospital.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rezende afirmou que decidiu se manifestar por causa da repercussão das imagens da batida. Segundo ele, o acidente aconteceu quando saía da academia e seguia para o trabalho. “Estava vindo pela via do meio e uma moto pela via externa. A moto pegou e foi reto na rotatória. Acabou pegando”, explicou.

O influenciador também comentou sobre a falta de sinalização no local. “Aqui em Londrina tem muita rotatória, e essa não tem nenhuma sinalização. São três vias, entrada para todo lado. É constante ver quase batidas ali”, disse.

Rezende garantiu que prestou socorro imediato à mulher. “Parei o carro, desci e fiquei lá até os socorristas chegarem. Não estou aqui para falar quem está certo ou errado. Foi um acidente, e graças a Deus ela ficou bem”, afirmou.

A vítima foi atendida por uma equipe de resgate e liberada após avaliação médica.

