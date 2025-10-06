Acesse sua conta
Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Autora confirma que cinco personagens são suspeitos e diz que nem o elenco sabe quem matou a vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:12

Manuela Dias mantém segredo sobre o desfecho de Odete Roitman em Vale Tudo
Manuela Dias mantém segredo sobre o desfecho de Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo promete fortes emoções e muito suspense. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (5), a autora Manuela Dias revelou que a equipe gravou dez finais diferentes para a novela, incluindo versões em que cinco personagens aparecem matando e não matando Odete Roitman.

Segundo a autora, Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha estão entre os principais suspeitos. “A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza”, contou Manuela. Apenas ela e o diretor Paulinho Silvestrini sabem o verdadeiro desfecho.

Leila mata Odete Roitman por engano

Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo
1 de 6
Trechos da cena em que Odete Roitman é assassinada por REprodução/TV Globo

Manuela também comentou a comoção nos bastidores com o fim da vilã, vivida por Debora Bloch. “Eu fiquei apaixonada pela Odete. Deu dó de escrever a cena da morte”, admitiu. Para a autora, o fascínio pela personagem está na liberdade que ela representa: “A gente pode amar Odete porque ela é ficção. Se fosse real, seria odiada.”

Além do mistério central, a novela abordou temas sociais como racismo, etarismo e alcoolismo. O núcleo de Lucimar e Vasco teve impacto direto na sociedade, com aumento de 300% nos pedidos de regularização de paternidade na Defensoria Pública.

Vale Tudo entra nesta segunda-feira (6) em sua penúltima semana de exibição. O último capítulo vai ao ar no dia 17 de outubro, com a revelação de quem matou Odete Roitman, uma das perguntas mais famosas da TV brasileira.

