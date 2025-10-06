É HOJE!!!

The Voice Brasil estreia no SBT e Disney+ com Boninho e Tiago Leifert de volta ao comando

Após dois anos fora do ar, o reality musical retorna com novo formato e programa extra no streaming

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:24

Mumuzinho, Péricles, Duda Beat e Matheus & Kauan são os novos técnicos Crédito: Cesar Conventi/Fotoarena

O The Voice Brasil está de volta nesta segunda-feira (6), agora exibido pelo SBT e pelo Disney+, marcando uma nova fase do reality musical após quase dois anos fora do ar. Sob a direção de Boninho e com Tiago Leifert novamente na apresentação, o programa mantém o formato clássico das audições às cegas, mas traz novidades que prometem aproximar ainda mais o público dos participantes.

Uma das principais novidades é o “+Voice”, programa extra de 20 minutos exibido exclusivamente no Disney+. A atração mostra bastidores e reações dos técnicos e participantes após cada episódio. “É uma forma de o público conhecer melhor quem são os cantores e suas histórias. Para quem torce, é uma super oportunidade”, explicou Boninho.

O diretor revelou ainda que nesta temporada aparecerá com mais frequência, inclusive opinando sobre performances. “Posso julgar um pouco as apresentações. Os técnicos têm que abraçar os participantes, e eu fico do lado mais observador”, contou.

Depois de deixar a Globo em 2024, Boninho celebra a nova fase no SBT: “É muito importante para mim, depois de 40 anos, mudar a minha vida. Eu queria continuar fazendo isso”. Já Daniela Beyruti, presidente do SBT, destacou o ineditismo da parceria. “Quando imaginei o Boninho no SBT? O The Voice aqui é um presente para o público”, afirmou.