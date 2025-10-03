ENQUETE

VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Dê sua opinião e participe da votação sobre quem você acredita que dará fim à vilã

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:13

Vote agora: quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo? Crédito: Reprodução/TV Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) segue colecionando inimigos em Vale Tudo, e a lista de possíveis suspeitos não para de crescer. No capítulo desta quinta-feira (3), ficou claro que cada membro da família Roitman tem razões para se vingar das manipulações e maldades da matriarca, sempre em busca de dinheiro, controle e aparência.

A morte de Odete está prevista para segunda-feira (6) e promete ser uma das cenas mais esperadas do remake.

Os principais suspeitos incluem:

Celina (Malu Galli): rompeu com a irmã e a expulsou de casa.

Afonso (Humberto Carrão): cortou os laços familiares e se afastou da mãe.

Leonardo (Guilherme Magon): sofreu por anos com a manipulação da mãe.

Heleninha (Paolla Oliveira): teve sua vida afetada pelo alcoolismo e pelas mentiras da vilã.