VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:13
Odete Roitman (Débora Bloch) segue colecionando inimigos em Vale Tudo, e a lista de possíveis suspeitos não para de crescer. No capítulo desta quinta-feira (3), ficou claro que cada membro da família Roitman tem razões para se vingar das manipulações e maldades da matriarca, sempre em busca de dinheiro, controle e aparência.
A morte de Odete está prevista para segunda-feira (6) e promete ser uma das cenas mais esperadas do remake.
Os principais suspeitos incluem:
Celina (Malu Galli): rompeu com a irmã e a expulsou de casa.
Afonso (Humberto Carrão): cortou os laços familiares e se afastou da mãe.
Leonardo (Guilherme Magon): sofreu por anos com a manipulação da mãe.
Heleninha (Paolla Oliveira): teve sua vida afetada pelo alcoolismo e pelas mentiras da vilã.
Quem você acha que cometerá o crime? Participe e compartilhe seu palpite!