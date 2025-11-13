PARCIAL

A Fazenda 17: enquete aponta eliminação do reality por muito pouco!

Um participante deixará o programa na noite desta quinta-feira (13); Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado estão na disputa

Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:30

Oitava Roça A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam pela permanência em "A Fazenda 17". Um dos três deixará o programa na noite desta quinta-feira (13). Mas, quem será o eliminado? Parcial da enquete do CORREIO aponta a eliminação do peoa Carol Lekker em uma disputa extremamente acirrada com os outros dois participantes.

De acordo com informações das 20h20 desta quinta (23), Carol aparece com 34.7% dos votos para sair, Matheus Martins com 33.01% e o humorista Toninho Tornado logo atrás com 32.29%. Ou seja, tudo indica que a eliminação desta noite será por muito pouco, com grandes chances de virada!

Como a Roça foi formada?

A formação da oitava Roça começou na noite de terça-feira (11), em meio a muita tensão e bate-boca. Luiz Otávio Mesquita venceu a Prova de Fogo e ficou com o pergaminho branco, entregando o laranja para Duda Wendling.

O fazendeiro da semana, Wallas Arrais, foi o primeiro a se posicionar e indicou Saory diretamente para a berlinda. A influenciadora rebateu na hora: "O Matheus e o Wallas são obcecados por mim e pela Duda. O meu nome não sai da boca desse homem".

Na sequência, Duda leu o poder laranja, que multiplicava seu voto por quatro, e ela não pensou duas vezes antes de votar em Matheus Martins. O ator acabou sendo o mais votado da casa, somando 11 votos e garantindo o segundo banquinho da noite.

Matheus teve o direito de puxar alguém da baia e escolheu Carol Lekker. Já Toninho Tornado completou o quarteto ao sobrar no Resta Um. Antes de encerrar a dinâmica, Mesquita usou o pergaminho branco para livrar Saory do veto da Prova do Fazendeiro, enquanto Toninho decidiu vetar Matheus da disputa, sem chances de escapar da votação do público

Vote abaixo em quem você deseja eliminar de "A Fazenda 17" na oitava Roça: