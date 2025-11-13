Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 17: enquete aponta eliminação do reality por muito pouco!

Um participante deixará o programa na noite desta quinta-feira (13); Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado estão na disputa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:30

Oitava Roça A Fazenda 17
Oitava Roça A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam pela permanência em "A Fazenda 17". Um dos três deixará o programa na noite desta quinta-feira (13). Mas, quem será o eliminado? Parcial da enquete do CORREIO aponta a eliminação do peoa Carol Lekker em uma disputa extremamente acirrada com os outros dois participantes.

De acordo com informações das 20h20 desta quinta (23), Carol aparece com 34.7% dos votos para sair, Matheus Martins com 33.01% e o humorista Toninho Tornado logo atrás com 32.29%. Ou seja, tudo indica que a eliminação desta noite será por muito pouco, com grandes chances de virada!

Oitava Roça "A Fazenda 17"

Carol Lekker por Reprodução
Matheus Martins por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
1 de 3
Carol Lekker por Reprodução

LEIA MAIS

Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?

A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

Após voltar três vezes da roça, Yoná Sousa é eliminada de A Fazenda 17

Após expulsão de ‘A Fazenda 17’, Martina é contratada pela Record como apresentadora

Dudu Camargo acusa Yoná de assédio em ‘A Fazenda 17’: ‘Ela está maluca’

Como a Roça foi formada?

A formação da oitava Roça começou na noite de terça-feira (11), em meio a muita tensão e bate-boca. Luiz Otávio Mesquita venceu a Prova de Fogo e ficou com o pergaminho branco, entregando o laranja para Duda Wendling.

O fazendeiro da semana, Wallas Arrais, foi o primeiro a se posicionar e indicou Saory diretamente para a berlinda. A influenciadora rebateu na hora: "O Matheus e o Wallas são obcecados por mim e pela Duda. O meu nome não sai da boca desse homem".

Na sequência, Duda leu o poder laranja, que multiplicava seu voto por quatro, e ela não pensou duas vezes antes de votar em Matheus Martins. O ator acabou sendo o mais votado da casa, somando 11 votos e garantindo o segundo banquinho da noite.

Matheus teve o direito de puxar alguém da baia e escolheu Carol Lekker. Já Toninho Tornado completou o quarteto ao sobrar no Resta Um. Antes de encerrar a dinâmica, Mesquita usou o pergaminho branco para livrar Saory do veto da Prova do Fazendeiro, enquanto Toninho decidiu vetar Matheus da disputa, sem chances de escapar da votação do público

Vote abaixo em quem você deseja eliminar de "A Fazenda 17" na oitava Roça:

*A votação oficial acontece através do site do R7

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Imagem - Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Imagem - Personagem central é baleado durante tiroteio em Dona de Mim

Personagem central é baleado durante tiroteio em Dona de Mim

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show

Mais recentes

Imagem - Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?

Enquete A Fazenda 17: Carol Lekker, Matheus Martins ou Toninho Tornado, quem deve sair?
Imagem - Enquete A Fazenda 17: Quem você quer salvar do Super Paiol?

Enquete A Fazenda 17: Quem você quer salvar do Super Paiol?
Imagem - Enquete A Fazenda 17: Rayane, Tamires ou Yoná, quem deve sair?

Enquete A Fazenda 17: Rayane, Tamires ou Yoná, quem deve sair?

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)
02

Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)
03

Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
04

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso