Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality

Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso disputam pelo título de campeão da edição

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:09

Final de A Fazenda 17 está definida
Final de A Fazenda 17 está definida Crédito: Reprodução

O participante mais querido de A Fazenda 17 parece já ter sido decidido pelo público. Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão em disputa pelo título de campeão da edição, que será anunciado na noite desta quinta-feira (18), mas a Enquete Final do CORREIO já mostra quem deve ser o vencedor da edição.

O nome mais votado é o ex-apresentador Dudu Camargo. Na parcial, ele aparece bem na frente do demais peões, com 50.63% dos votos para ganhar. Quem surge em segunda lugar é Duda Wendling, com 25.27% da preferência e, em seguida, a influenciadora Saory Cardoso com 22,87%. Na lanterna está o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, com apenas 1.23% dos votos para se tornar campeão.

Finalistas de A Fazenda 17

Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Divulgação
Fabiano Moraes por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
1 de 4
Dudu Camargo por Reprodução

LEIA MAIS

Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Boninho invade 'A Fazenda 17' e surpreende peões ao revelar motivo; entenda

Eliminada de A Fazenda 17, Carol Lekker implora por emprego na Record

Um deles receberá R$ 2 milhões de reais na Grande Final que acontece nesta quinta-feira (18), na Record a partir das 22h30. Até lá a votação oficial está aberta pelo R7.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER VER CAMPEÃO DE A FAZENDA 17:

Leia mais

Imagem - HBO Max confirma 2ª temporada de Beleza Fatal: 'Os lolovers seguem vencendo'

HBO Max confirma 2ª temporada de Beleza Fatal: 'Os lolovers seguem vencendo'

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show

Mais recentes

Imagem - Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?
Imagem - Dudu, Duda, Fabiano, Mesquita, Saory ou Walério? Vote em quem você quer na Grande Final de A Fazenda 17!

Dudu, Duda, Fabiano, Mesquita, Saory ou Walério? Vote em quem você quer na Grande Final de A Fazenda 17!
Imagem - A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

MAIS LIDAS

Imagem - SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador
01

SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
02

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
04

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos