A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality

Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso disputam pelo título de campeão da edição

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:09

Final de A Fazenda 17 está definida Crédito: Reprodução

O participante mais querido de A Fazenda 17 parece já ter sido decidido pelo público. Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão em disputa pelo título de campeão da edição, que será anunciado na noite desta quinta-feira (18), mas a Enquete Final do CORREIO já mostra quem deve ser o vencedor da edição.

O nome mais votado é o ex-apresentador Dudu Camargo. Na parcial, ele aparece bem na frente do demais peões, com 50.63% dos votos para ganhar. Quem surge em segunda lugar é Duda Wendling, com 25.27% da preferência e, em seguida, a influenciadora Saory Cardoso com 22,87%. Na lanterna está o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, com apenas 1.23% dos votos para se tornar campeão.

Um deles receberá R$ 2 milhões de reais na Grande Final que acontece nesta quinta-feira (18), na Record a partir das 22h30. Até lá a votação oficial está aberta pelo R7.