Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso disputam pelo título de campeão da edição

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:49

Final de A Fazenda 17 está definida Crédito: Reprodução

Chegou a hora do público tomar a sua decisão final em "A Fazenda 17"! Os quatro finalistas foram definidos após resultado da última Roça anunciado na noite desta terça-feira (16): Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes ou Saory Cardoso se tornará o(a) mais novo milionário(a) do Brasil. Um deles receberá o título de campeão e R$ 2 milhões de reais na Grande Final que acontece nesta quinta-feira (18), na Record a partir das 22h30.

Até lá a votação está aberta pelo R7 e promete um mutirão das torcidas de cada participante. O mais querido pelos telespectadores será consagrado por pela apresentador Galisteu após mais 3 meses de confinamento, com muita treta, expulsões por agressão, estratégias e romances inesperados.

Finalistas de A Fazenda 17 1 de 4