Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

Elis Freire
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 23:49
Chegou a hora do público tomar a sua decisão final em "A Fazenda 17"! Os quatro finalistas foram definidos após resultado da última Roça anunciado na noite desta terça-feira (16): Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes ou Saory Cardoso se tornará o(a) mais novo milionário(a) do Brasil. Um deles receberá o título de campeão e R$ 2 milhões de reais na Grande Final que acontece nesta quinta-feira (18), na Record a partir das 22h30.
Até lá a votação está aberta pelo R7 e promete um mutirão das torcidas de cada participante. O mais querido pelos telespectadores será consagrado por pela apresentador Galisteu após mais 3 meses de confinamento, com muita treta, expulsões por agressão, estratégias e romances inesperados.
Finalistas de A Fazenda 17
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER VER CAMPEÃO DE A FAZENDA 17: