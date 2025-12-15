Acesse sua conta
Boninho invade 'A Fazenda 17' e surpreende peões ao revelar motivo; entenda

Ex-diretor do BBB apareceu de surpresa na sede do programa na noite deste domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:03

Boninho deixou os peões de 'A Fazenda 17' chocados ao invadir a sede do reality show neste domingo (14)
Boninho deixou os peões de 'A Fazenda 17' chocados ao invadir a sede do reality show neste domingo (14) Crédito: Reprodução/Record

Os peões de A Fazenda 17 levaram um susto daqueles na noite deste domingo (14). Em plena reta decisiva do reality, Boninho fez uma entrada totalmente inesperada na sede do programa e deixou os participantes sem reação. A presença do ex-diretor do Big Brother Brasil não foi por acaso e muito menos apenas uma brincadeira.

De forma discreta, Boninho surgiu no ambiente onde estavam os sete confinados que ainda seguem no jogo e quebrou o silêncio com bom humor: “Tem gente aí?”. A frase foi suficiente para gerar tensão, risadas nervosas e muita curiosidade entre os peões, que não faziam ideia do que estava por vir.

Inicialmente, Boninho disse que havia aparecido apenas para “dar uma bronca”, aumentando ainda mais o mistério. Minutos depois, veio a revelação: o diretor foi até A Fazenda para apresentar seu novo projeto na Record, o reality “A Casa do Patrão”, que estreia na emissora no próximo ano.

Durante a conversa, Boninho explicou o conceito do programa, que promete mexer com a dinâmica tradicional dos realities. Assim como A Fazenda tem o fazendeiro, a nova atração terá a figura central do patrão, além de empregados e amigos do patrão, todos competindo pelo prêmio final em dinheiro.

A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

Eliminada de A Fazenda 17, Carol Lekker implora por emprego na Record

A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

“O patrão é quem manda. Quer descansar? Tem que pedir. Quer ir malhar? Também”, explicou o diretor, deixando claro que a hierarquia será parte essencial do jogo.

Outro detalhe que chamou atenção foi o formato financeiro. Cada participante entra no programa com um valor em dinheiro, mas, ao ser eliminado, perde 90% desse montante, que vai direto para o bolso do patrão. Segundo Boninho, a ideia é refletir desigualdades da vida real de forma explícita.

Diferente de outros realities da emissora, A Casa do Patrão contará apenas com participantes anônimos. O confinamento será dividido em três espaços distintos: uma casa confortável, uma área intermediária e um local onde os jogadores precisarão encarar trabalho pesado. “É como a vida: tem quem viva no conforto e quem precise ralar todo dia”, resumiu.

A aparição de Boninho em A Fazenda repercutiu imediatamente nas redes sociais. Internautas se mostraram chocados com a cena, considerada impensável até pouco tempo atrás. “Ver o Boninho entrando em A Fazenda é algo que eu jamais imaginei”, comentou um usuário no X. Outro brincou: “Ninguém, em nenhum momento da vida, cogitou ver Boninho abraçando Dudu Camargo dentro da Fazenda”.

A Fazenda 17 Record Boninho Reality Show Reality A Fazenda

