Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (15) podem destravar caminhos financeiros

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:52
Esta segunda-feira (15) chega com uma vibração diferente. A lua crescente, em harmonia com Vênus e Mercúrio, cria um cenário perfeito para reencontros, reconciliações, mensagens inesperadas e decisões que destravam caminhos, inclusive financeiros.
Na astrologia clássica, esse tipo de alinhamento era visto como um período de clareza nas relações humanas. Já na leitura moderna, o dia favorece conversas que curam, aproximações sinceras e aquela sensação de que “tudo se encaixa” no momento certo.
Fique atento aos pequenos sinais. Uma mensagem, um encontro casual ou até uma escolha aparentemente simples pode abrir caminhos importantes, emocionais e materiais.