Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (15) podem destravar caminhos financeiros

A Lua crescente ativa reencontros, conversas importantes e coincidências que mexem com o coração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:52

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira (15) chega com uma vibração diferente. A lua crescente, em harmonia com Vênus e Mercúrio, cria um cenário perfeito para reencontros, reconciliações, mensagens inesperadas e decisões que destravam caminhos, inclusive financeiros. 

Na astrologia clássica, esse tipo de alinhamento era visto como um período de clareza nas relações humanas. Já na leitura moderna, o dia favorece conversas que curam, aproximações sinceras e aquela sensação de que “tudo se encaixa” no momento certo.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 9, 21, 44
  • Mensagem do dia: Ideias fluem com rapidez e você se destaca pela iniciativa. Pendências podem se resolver de forma surpreendente

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 6, 15, 33
  • Mensagem do dia: Organização e foco trazem bons resultados. Estabilidade com chance de pequenos ganhos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 5, 23, 50
  • Mensagem do dia: Comunicação em alta favorece acordos e novas ideias. Oportunidades surgem através de contatos.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 2, 11, 29
  • Mensagem do dia: Intuição afiada ajuda nas decisões. Bom momento para organizar contas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 1, 19, 37
  • Mensagem do dia: Reconhecimento espontâneo pode surgir. Ideias lucrativas ganham forma.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 4, 14, 48
  • Mensagem do dia: Eficiência e foco garantem progresso. Revisões revelam oportunidades escondidas.

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 7, 25, 43
  • Mensagem do dia: Diplomacia abre portas importantes. Bom momento para acordos e negociações.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 8, 22, 59
  • Mensagem do dia: Foco absoluto traz avanços significativos. Possibilidade de crescimento.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 3, 30, 51
  • Mensagem do dia: Expansão e novas ideias ganham força.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 10, 28, 46
  • Mensagem do dia: Produtividade elevada. Avanços constantes.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 11, 32, 40
  • Mensagem do dia: Inovação e criatividade em alta. Equilíbrio com boas ideias.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 11, 32, 40
  • Mensagem do dia: Criatividade flui naturalmente. Atenção para não se distrair.

Fique atento aos pequenos sinais. Uma mensagem, um encontro casual ou até uma escolha aparentemente simples pode abrir caminhos importantes, emocionais e materiais.

