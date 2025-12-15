Foram descobertos 6 erros que deixam sua casa super quente no verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:00
Em dias quentes, muitas casas acabam funcionando como um forno devido a escolhas equivocadas na construção e na decoração. A forma como os ambientes são planejados interfere diretamente no conforto térmico.
Evitar erros comuns e adotar soluções simples ajuda a manter a casa mais fresca e reduz a necessidade de ar-condicionado.
Verão ou inverno? Os efeitos do calor
Logo após isso, ajustes estruturais e cuidados no design tornam o espaço mais agradável. Pequenas mudanças garantem melhor circulação de ar, iluminação equilibrada e temperatura interna mais estável ao longo do dia.
A fachada que recebe sol direto tende a aquecer mais os ambientes. Quartos voltados para norte e oeste ficam mais quentes. Mesmo após a construção, é possível reduzir o impacto do calor com brises e cortinas térmicas.
O isolamento insuficiente permite que o calor externo entre na casa. Blocos cerâmicos ajudam mais que o concreto. Fachadas ventiladas criam um colchão de ar que reduz a absorção térmica e melhora o desempenho.
Telhas metálicas, translúcidas ou de fibrocimento absorvem calor em excesso. Telhas termoacústicas e modelos esmaltados refletem melhor o sol. A manta térmica sob o telhado também diminui a transferência de calor.
Áreas cimentadas retêm calor e irradiam a temperatura acumulada à noite. Grama, árvores e espaços permeáveis criam um microclima mais fresco. O paisagismo ajuda a equilibrar a temperatura ao redor da casa.
A ventilação cruzada depende de aberturas bem distribuídas. Janelas pequenas ou mal posicionadas prejudicam o fluxo de ar. Vidros de controle solar e persianas venezianas ajudam a bloquear o calor sem impedir a entrada de ar.
Móveis grandes dificultam a circulação de ar e tornam o ambiente mais abafado. Um layout minimalista favorece o fluxo natural e impede o acúmulo de calor interno. Móveis baixos também tornam a ventilação mais eficiente.
Tons escuros absorvem mais calor. Paredes claras, móveis neutros e tecidos leves refletem melhor a luz e ajudam a manter o ambiente agradável. Pisos frios também colaboram para reduzir a sensação térmica.