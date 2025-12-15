Acesse sua conta
Foram descobertos 6 erros que deixam sua casa super quente no verão

Os erros que aumentam a temperatura da sua casa e como resolvê-los

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:00

Como pequenos ajustes deixam a casa mais fresca nos dias quentes
Como pequenos ajustes deixam a casa mais fresca nos dias quentes Crédito: Freepik

Em dias quentes, muitas casas acabam funcionando como um forno devido a escolhas equivocadas na construção e na decoração. A forma como os ambientes são planejados interfere diretamente no conforto térmico.

Evitar erros comuns e adotar soluções simples ajuda a manter a casa mais fresca e reduz a necessidade de ar-condicionado.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Logo após isso, ajustes estruturais e cuidados no design tornam o espaço mais agradável. Pequenas mudanças garantem melhor circulação de ar, iluminação equilibrada e temperatura interna mais estável ao longo do dia.

Orientação solar importa

A fachada que recebe sol direto tende a aquecer mais os ambientes. Quartos voltados para norte e oeste ficam mais quentes. Mesmo após a construção, é possível reduzir o impacto do calor com brises e cortinas térmicas.

Paredes sem isolamento

O isolamento insuficiente permite que o calor externo entre na casa. Blocos cerâmicos ajudam mais que o concreto. Fachadas ventiladas criam um colchão de ar que reduz a absorção térmica e melhora o desempenho.

Cobertura que aumenta o calor

Telhas metálicas, translúcidas ou de fibrocimento absorvem calor em excesso. Telhas termoacústicas e modelos esmaltados refletem melhor o sol. A manta térmica sob o telhado também diminui a transferência de calor.

Quintal com muito concreto

Áreas cimentadas retêm calor e irradiam a temperatura acumulada à noite. Grama, árvores e espaços permeáveis criam um microclima mais fresco. O paisagismo ajuda a equilibrar a temperatura ao redor da casa.

Janelas mal dimensionadas

A ventilação cruzada depende de aberturas bem distribuídas. Janelas pequenas ou mal posicionadas prejudicam o fluxo de ar. Vidros de controle solar e persianas venezianas ajudam a bloquear o calor sem impedir a entrada de ar.

Excesso de mobília

Móveis grandes dificultam a circulação de ar e tornam o ambiente mais abafado. Um layout minimalista favorece o fluxo natural e impede o acúmulo de calor interno. Móveis baixos também tornam a ventilação mais eficiente.

Cores escuras na decoração

Tons escuros absorvem mais calor. Paredes claras, móveis neutros e tecidos leves refletem melhor a luz e ajudam a manter o ambiente agradável. Pisos frios também colaboram para reduzir a sensação térmica.

