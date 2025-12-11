Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frescos e elegantes: os 6 melhores perfumes para usar no dia a dia

Perfumes leves ganham destaque com a busca por frescor e naturalidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:00

Notas cítricas e florais criam o aroma de banho tomado que virou febre
Notas cítricas e florais criam o aroma de banho tomado que virou febre Crédito: Freepik

Tem perfumes que parecem abrir a janela do dia: leves, limpos e com sensação de pele recém-lavada. Essa tendência cresceu justamente porque entrega conforto imediato, sem pesar no ambiente ou na rotina.

O efeito de banho tomado acontece quando determinadas notas despertam memórias de limpeza, e algumas delas são especialistas em causar essa impressão.

Conhecer esses acordes pode ajudar quem procura fragrâncias suaves, ideais para quem quer frescor prolongado e um toque elegante.

5 perfumes brasileiros que superam os importados de luxo

Egeo Dolce (O Boticário): Doce, intenso e marcante, com marshmallow e framboesa por Divulgação
Una Artisan (Natura): Elegante e refinado, mistura floral e amadeirado por Divulgação
Lyra (Eudora): Sofisticado e versátil, frutas vermelhas e fundo cremoso por Divulgação
Coffee Woman Seduction (O Boticário): Ousado e envolvente, com café e baunilha por Divulgação
Essencial Oud (Natura): Potente e original, oud com especiarias e notas florais por Divulgação
1 de 5
Egeo Dolce (O Boticário): Doce, intenso e marcante, com marshmallow e framboesa por Divulgação

Por que buscamos fragrâncias limpas

Perfumes que evocam banho recém-tomado ganharam popularidade porque passam discrição e bem-estar. Eles combinam com trabalho, estudos e encontros sem se sobrepor a outros cheiros.

Nosso corpo associa alguns aromas a rituais de cuidado: cítricos, flores transparentes e tons verdes ativam essa memória e reforçam a ideia de limpeza.

Especialistas apontam que, além do frescor, esses perfumes ajudam a criar presença suave, sem exageros, ideal para quem gosta de leveza.

As notas que criam a sensação de banho tomado

Em entrevista à revista Claudia, a perfumista Lara Zaiden explicou que “a sensação de frescor vem quando a composição traz clareza e suavidade”.

Por isso, notas como limão, bergamota e grapefruit abrem a fragrância com brilho, criando a impressão instantânea de limpeza.

Lavanda leve, jasmim transparente e musk branco ajudam a manter o efeito por horas, deixando a pele com aquele ar de pós-chuveiro.

Leia mais

Imagem - Elegância e inovação: os perfumes femininos mais amados do mundo

Elegância e inovação: os perfumes femininos mais amados do mundo

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Perfumes que apostam no frescor

Algumas opções que seguem essa linha:

• Granado — Limão Taiti & Néroli: cítrico vibrante com flor suave.

• Aquarela do Brasil — Bambu Brasiliensis: verde aquático e confortável.

• Natura — Ekos Ryo Chuva: sensação natural de chuva fresca.

• Ákura — ÁKURA II: combinação aromática com ervas e limão siciliano.

• Natura — Aura Alba: floral delicado e cremoso.

• Amyi — Amyi I: verde-cítrico de frescor sutil e constante.

Como escolher um perfume fresco

Priorize fragrâncias com saída cítrica ou verde para sentir o frescor imediato.

Observe o corpo do perfume: florais leves e aquáticos prolongam a sensação limpa.

Por fim, composições transparentes ajudam a manter naturalidade e elegância o dia todo.

Mais recentes

Imagem - Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções

Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções
Imagem - SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração

SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração
Imagem - Camila Pitanga volta à Globo após 'morte' da personagem e explica decisão: 'Fui convencida'

Camila Pitanga volta à Globo após 'morte' da personagem e explica decisão: 'Fui convencida'

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'
02

Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'

Imagem - Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros
03

Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora