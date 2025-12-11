Frescos e elegantes: os 6 melhores perfumes para usar no dia a dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:00
Tem perfumes que parecem abrir a janela do dia: leves, limpos e com sensação de pele recém-lavada. Essa tendência cresceu justamente porque entrega conforto imediato, sem pesar no ambiente ou na rotina.
O efeito de banho tomado acontece quando determinadas notas despertam memórias de limpeza, e algumas delas são especialistas em causar essa impressão.
Conhecer esses acordes pode ajudar quem procura fragrâncias suaves, ideais para quem quer frescor prolongado e um toque elegante.
Perfumes que evocam banho recém-tomado ganharam popularidade porque passam discrição e bem-estar. Eles combinam com trabalho, estudos e encontros sem se sobrepor a outros cheiros.
Nosso corpo associa alguns aromas a rituais de cuidado: cítricos, flores transparentes e tons verdes ativam essa memória e reforçam a ideia de limpeza.
Especialistas apontam que, além do frescor, esses perfumes ajudam a criar presença suave, sem exageros, ideal para quem gosta de leveza.
Em entrevista à revista Claudia, a perfumista Lara Zaiden explicou que “a sensação de frescor vem quando a composição traz clareza e suavidade”.
Por isso, notas como limão, bergamota e grapefruit abrem a fragrância com brilho, criando a impressão instantânea de limpeza.
Lavanda leve, jasmim transparente e musk branco ajudam a manter o efeito por horas, deixando a pele com aquele ar de pós-chuveiro.
Algumas opções que seguem essa linha:
• Granado — Limão Taiti & Néroli: cítrico vibrante com flor suave.
• Aquarela do Brasil — Bambu Brasiliensis: verde aquático e confortável.
• Natura — Ekos Ryo Chuva: sensação natural de chuva fresca.
• Ákura — ÁKURA II: combinação aromática com ervas e limão siciliano.
• Natura — Aura Alba: floral delicado e cremoso.
• Amyi — Amyi I: verde-cítrico de frescor sutil e constante.
Priorize fragrâncias com saída cítrica ou verde para sentir o frescor imediato.
Observe o corpo do perfume: florais leves e aquáticos prolongam a sensação limpa.
Por fim, composições transparentes ajudam a manter naturalidade e elegância o dia todo.